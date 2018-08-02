Юрист: «Амкар» может объявить о банкротстве, чтобы не выплачивать долги футболистам»

«Амкар» не собирается рассчитываться с долгами по зарплате, предполагает юрист одного из бывших футболистов клуба. По его мнению, руководство пермяков может попытаться объявить о банкротстве.

Ранее сообщалось, что «Амкар» должен своим бывшим игрокам примерно 170 миллионов рублей. В случае банкротства клуба никто из футболистов никаких денег не получит.

«Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе шести месяцев, так как срок может быть продлен судом. У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс», – сказал юрист.

«Амкар» начал процедуру закрытия по завершении прошлого сезона из-за проблем с финансами. 1 августа клуб опубликовал сообщение о своей ликвидации.