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  • Юрист: «Амкар» может объявить о банкротстве, чтобы не выплачивать долги футболистам»

Юрист: «Амкар» может объявить о банкротстве, чтобы не выплачивать долги футболистам»

2 августа 2018, 16:49
9

«Амкар» не собирается рассчитываться с долгами по зарплате, предполагает юрист одного из бывших футболистов клуба. По его мнению, руководство пермяков может попытаться объявить о банкротстве.

Ранее сообщалось, что «Амкар» должен своим бывшим игрокам примерно 170 миллионов рублей. В случае банкротства клуба никто из футболистов никаких денег не получит.

«Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе шести месяцев, так как срок может быть продлен судом. У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс», – сказал юрист.

«Амкар» начал процедуру закрытия по завершении прошлого сезона из-за проблем с финансами. 1 августа клуб опубликовал сообщение о своей ликвидации.

Источник: Sport24
Россия Амкар-Пермь
Комментарии (9)
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himik2-62
1533221611
баланс точно не в пользу игроков
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Garrincha58
1533221907
дурацкий закон кто его только придумал и утвердил конечно же наши депутаты
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1533225572
В Исландии футболисты играют после работы.
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OfaZavr
1533226654
вот это непорядочно со стороны руководства, игроки свое (пусть и немаленькое) заработали трудом и сохранили клуб в РПЛ.
Ответить
zigbert
1533292672
Руководство Амкара решило идти по пути наименьшего сопротивления.
Ответить
сапёр75
1533967443
сто
Ответить
сапёр75
1534056297
Амкар живи
Ответить
сапёр75
1534138027
сто
Ответить
сапёр75
1534220771
Амкар живи
Ответить
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