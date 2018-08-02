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    Юрист: «Амкар» может объявить о банкротстве, чтобы не выплачивать долги футболистам»

    «Амкар» не собирается рассчитываться с долгами по зарплате, предполагает юрист одного из бывших футболистов клуба. По его мнению, руководство пермяков может попытаться объявить о банкротстве.

    Ранее сообщалось, что «Амкар» должен своим бывшим игрокам примерно 170 миллионов рублей. В случае банкротства клуба никто из футболистов никаких денег не получит.

    «Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе шести месяцев, так как срок может быть продлен судом. У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс», – сказал юрист.

    «Амкар» начал процедуру закрытия по завершении прошлого сезона из-за проблем с финансами. 1 августа клуб опубликовал сообщение о своей ликвидации.

    Источник: Sport24

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    02.08.2018 16:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 августа 2018, 07:26

      Амкар живи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 августа 2018, 08:27

      сто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 августа 2018, 09:44

      Амкар живи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 августа 2018, 09:04

      сто

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 13:37

      Руководство Амкара решило идти по пути наименьшего сопротивления.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 19:17

      вот это непорядочно со стороны руководства, игроки свое (пусть и немаленькое) заработали трудом и сохранили клуб в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 августа 2018, 18:59

      В Исландии футболисты играют после работы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 августа 2018, 17:58

      дурацкий закон кто его только придумал и утвердил конечно же наши депутаты

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 августа 2018, 17:53

      баланс точно не в пользу игроков

      2
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