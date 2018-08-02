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  • ЦСКА расторгнет контракт с Эрнандесом без компенсации, если он получит травму

ЦСКА расторгнет контракт с Эрнандесом без компенсации, если он получит травму

2 августа 2018, 11:31
32

Накануне ЦСКА подписал контракт с нападающим Абелем Эрнандесом. Соглашение рассчитано на три года.

Зарплата футболиста в столичном клубе составит 1,8 миллиона евро. В контракте прописан пункт, согласно которому клуб может расторгнуть соглашение в случае травмы. Руководство армейцев настояло на внесении в контракт условия, согласно которому отношения с игроком могут быть разорваны без выплаты компенсации в случае получения футболистом тяжелой травмы в ближайшие полгода.

Ранее сообщалось о проблемах форварда при прохождении медосмотра в ЦСКА с коленями и ахилловым сухожилием.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эрнандес Абель
Комментарии (32)
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Zly
1533198844
Ну и будет бегать в пол силы, чтобы полгода протянуть, а потом можно ломаться
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FanatSerj
1533198882
Минутка черного юмора. Такой пункт актуальнее у Дзагоева ))
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Полная Канистра
1533200886
полгода он себя милого беречь будет не вступая в контакты на поле и ни какой борьбы за мяч в штрафной и зачем он такой нежен ? глупость какая то брать его если поискать можно и здорового такого же найти рынок очень богат
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Сильвербой
1533200902
Все грамотно, ЦСКА хер нае...шь!!
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woyser
1533201267
Вот это поворот!)) Интересно ещё какие-нибудь уважающие себя клубы такое практикуют?
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ALEX ML
1533203997
Видимо больше нет кандидатов, раз инвалида потенциального подписали
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Пестрый
1533205999
Да ноги надо беречь, теперь пардон копыта)
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ilichkadr
1533211232
Трудовой кодекс РФ просто отдыхает. Куда смотрит ГИТ вместе с блюстителями правопорядка -прокуратурой? Если заболел, то оплачиваемый больняк и с вещами на выход?
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OfaZavr
1533223614
это конечно понятно что армейцы хотят подстраховаться вот и вписали такой пункт но ведь он не виноват если тяжелую травму ему нанесет соперник. если будет биться на поле на полную то такое развитие событий исключать нельзя и это не повод сразу разрывать контракт. хотя теперь он может беречь себя и не принести той пользы на которую рассчитывает ЦСКА.
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zigbert
1533287121
Ранее таких контрактов не встречалось.
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