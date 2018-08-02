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    ЦСКА расторгнет контракт с Эрнандесом без компенсации, если он получит травму

    Накануне ЦСКА подписал контракт с нападающим Абелем Эрнандесом. Соглашение рассчитано на три года.

    Зарплата футболиста в столичном клубе составит 1,8 миллиона евро. В контракте прописан пункт, согласно которому клуб может расторгнуть соглашение в случае травмы. Руководство армейцев настояло на внесении в контракт условия, согласно которому отношения с игроком могут быть разорваны без выплаты компенсации в случае получения футболистом тяжелой травмы в ближайшие полгода.

    Ранее сообщалось о проблемах форварда при прохождении медосмотра в ЦСКА с коленями и ахилловым сухожилием.

    Источник: Sport24

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    02.08.2018 11:31
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 12:05

      Ранее таких контрактов не встречалось.

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM 2 августа 2018, 22:18

      Ну что, есть еще вопросы по поводу длительного медосмотра? В чем нельзя отказать ЦСКА, так это в грамотном менеджменте (реальном, а не тот, который в FIFA 2018). Потянули время, дождались, когда Галатасарай отвалится, и опустили чувака на грешную землю с его амбициями на 5 лямов годовых.
      Есть еще желающие поныть? (впрочем, о чем это я, эти всегда найдутся...)

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 18:26

      это конечно понятно что армейцы хотят подстраховаться вот и вписали такой пункт но ведь он не виноват если тяжелую травму ему нанесет соперник. если будет биться на поле на полную то такое развитие событий исключать нельзя и это не повод сразу разрывать контракт. хотя теперь он может беречь себя и не принести той пользы на которую рассчитывает ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +49

      Mr_Jobber > OfaZavr 3 августа 2018, 10:05

      Вот тут согласен. При чем не в человеческом плане, типо он не виноват, а его выкинули. А в смысле, что у игрока есть стимул играть осторожно, не выкладываться на 100%

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 августа 2018, 17:32

      А сколько миллионов евро составляют подъёмные для Эрнандеса? Эти деньги ведь придется заплатить в любом случае!

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 августа 2018, 15:38

      А другие уже не идут!

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > val-berezko 2 августа 2018, 22:19

      А что, в Зенит идут?

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 2 августа 2018, 15:13

      зачем тогда его вообще взяли???

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > andrej-lucevich 2 августа 2018, 22:19

      Пахать на поле, если до сих пор не дошло...

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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr 2 августа 2018, 15:00

      Трудовой кодекс РФ просто отдыхает. Куда смотрит ГИТ вместе с блюстителями правопорядка -прокуратурой? Если заболел, то оплачиваемый больняк и с вещами на выход?

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > ilichkadr 2 августа 2018, 22:20

      ТЫ бы сначала этот самый ТК почитал, а потом бы трындел.

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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr > GM 2 августа 2018, 22:34

      Ты об чём, КЗоТ вспомнил? Открывай ТК и читай себе вслух, чтобы дошло что такое "трудовые отношения". Там же прочтешь кто такой "работодатель" и кто "работник". Пункта, согласно которому клуб может расторгнуть соглашение в случае травмы НЕ может быть по определению.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 2 августа 2018, 14:41

      Если через пол года не сломается, сами сломают)))

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 2 августа 2018, 13:33

      Да ноги надо беречь, теперь пардон копыта)

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 августа 2018, 12:59

      Видимо больше нет кандидатов, раз инвалида потенциального подписали

      4
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