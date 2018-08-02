ЦСКА расторгнет контракт с Эрнандесом без компенсации, если он получит травму

Накануне ЦСКА подписал контракт с нападающим Абелем Эрнандесом. Соглашение рассчитано на три года.

Зарплата футболиста в столичном клубе составит 1,8 миллиона евро. В контракте прописан пункт, согласно которому клуб может расторгнуть соглашение в случае травмы. Руководство армейцев настояло на внесении в контракт условия, согласно которому отношения с игроком могут быть разорваны без выплаты компенсации в случае получения футболистом тяжелой травмы в ближайшие полгода.

Ранее сообщалось о проблемах форварда при прохождении медосмотра в ЦСКА с коленями и ахилловым сухожилием.