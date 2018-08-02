Сарри: «Стартовый состав с «Арсеналом» близок к тому, который появится в матче за Суперкубок Англии»

тоска тоскущая...чуть не заснули....тока из за Месута и смотрели...молодец-парень...эх, если бы еще не накосячил в сборной, цены бы ему не было. На фига выпустили Мозеса не ясно...че та сдулся совсем, ходит потихоньку почти всегда без мяча, смотреть скучно. Доча говорит, ему можно, он красивый....если тока так)))
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что стартовый состав в товарищеском матче с «Арсеналом», который прошел в рамках Международного кубка чемпионов, близок к тому, что появится в матче за Суперкубок Англии.
«Первую тренировку мы провели 16 июля и уступали «Арсеналу» в физической готовности. Мы провели отличный первый тайм, однако допустили ошибку на последней минуте встречи.
Тем не менее, я действительно доволен результатом. Сегодняшний стартовый состав близок к тому, который появится с первых минут в матче за Суперкубок Англии.
Мората? Я не могу ничего сказать относительно его уверенности в себе. Возможно, он просто слишком устал. Последние три дня были для него крайне напряженными и возможно это сказалось. У меня нет никаких поводов для беспокойства относительно него», – сказал Сарри.
Товарищеский матч «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 1:1 (6:5 – по пенальти).