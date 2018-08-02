Сарри: «Стартовый состав с «Арсеналом» близок к тому, который появится в матче за Суперкубок Англии»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что стартовый состав в товарищеском матче с «Арсеналом», который прошел в рамках Международного кубка чемпионов, близок к тому, что появится в матче за Суперкубок Англии.

«Первую тренировку мы провели 16 июля и уступали «Арсеналу» в физической готовности. Мы провели отличный первый тайм, однако допустили ошибку на последней минуте встречи.

Тем не менее, я действительно доволен результатом. Сегодняшний стартовый состав близок к тому, который появится с первых минут в матче за Суперкубок Англии.

Мората? Я не могу ничего сказать относительно его уверенности в себе. Возможно, он просто слишком устал. Последние три дня были для него крайне напряженными и возможно это сказалось. У меня нет никаких поводов для беспокойства относительно него», – сказал Сарри.

Товарищеский матч «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 1:1 (6:5 – по пенальти).