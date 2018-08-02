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    Сарри: «Стартовый состав с «Арсеналом» близок к тому, который появится в матче за Суперкубок Англии»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что стартовый состав в товарищеском матче с «Арсеналом», который прошел в рамках Международного кубка чемпионов, близок к тому, что появится в матче за Суперкубок Англии.

    «Первую тренировку мы провели 16 июля и уступали «Арсеналу» в физической готовности. Мы провели отличный первый тайм, однако допустили ошибку на последней минуте встречи.

    Тем не менее, я действительно доволен результатом. Сегодняшний стартовый состав близок к тому, который появится с первых минут в матче за Суперкубок Англии.

    Мората? Я не могу ничего сказать относительно его уверенности в себе. Возможно, он просто слишком устал. Последние три дня были для него крайне напряженными и возможно это сказалось. У меня нет никаких поводов для беспокойства относительно него», – сказал Сарри.

    Товарищеский матч «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 1:1 (6:5 – по пенальти).

    Источник: ФК «Челси»

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    02.08.2018 06:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 2 августа 2018, 12:04

      тоска тоскущая...чуть не заснули....тока из за Месута и смотрели...молодец-парень...эх, если бы еще не накосячил в сборной, цены бы ему не было. На фига выпустили Мозеса не ясно...че та сдулся совсем, ходит потихоньку почти всегда без мяча, смотреть скучно. Доча говорит, ему можно, он красивый....если тока так)))

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