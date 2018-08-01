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    Семин: «Надеюсь, судью матча с «Уфой» накажут. Нужно быстрее вводить видеоповторы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу ошибки судьи в матче первого тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Ассистент неверно зафиксировал «вне игры», из-за чего гол москвичей пришлось отменить.

    «Надеюсь, арбитр понесет наказание за ошибку. Я уже два года говорю, что в чемпионате России нужно как можно быстрее вводить видеоповторы. Тогда ни тренеры, ни футболисты не будут ничего говорить в адрес судей», – сказал тренер.

    «Локомотив» с начала сезона не забил ни одного гола.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.08.2018 14:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 17:35

      «Локомотив» с начала сезона не забил ни одного гола, потому Шпалыч и расплакался. Не хочет на пенсион. Тренировать команду надо Юра , как следует тренировать!

      -1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > prezent2017 1 августа 2018, 19:30

      Ну, дай Бог твоему Зениту в этом сезоне забивать такие же голы и чтобы их все отменяли. Посмотрим на реакцию тренерского штаба питерцев, ну и на твою конечно же.

      2
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      Рейтинг: +548

      avera 1 августа 2018, 16:45

      да за такие ошибки надо гнать из судей.

      2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 августа 2018, 15:18

      Это Вилков, он на ЗП в Зените. Его не просто не накажут, его скорее всего премируют.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > mgordeev 1 августа 2018, 17:36

      Вилков офсайды не фиксирует.

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > prezent2017 1 августа 2018, 23:40

      Достаточно забавно предположить, что вся бригада не в сговоре. Им же надо результат давать.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 августа 2018, 14:23

      Видеоповторы и справедливостям - совершенно разные вещи! Мы убедились на ЧМ уже

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > panmon 1 августа 2018, 17:37

      Видеоповторами пользовались в групповых турнирах, а в плей-офф - все реже и реже. Судья все решал.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > prezent2017 1 августа 2018, 18:55

      Судьи тоже поняли, что повтор часто приводит к ошибочному решению. в большинстве случаев повтор говорит о том что судья ошибся (нарушение было или нырок был), но при этом просматривается только мизерная часть эпизодов, а потому весь матч выглядит очень однобоко

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