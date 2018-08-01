Семин: «Надеюсь, судью матча с «Уфой» накажут. Нужно быстрее вводить видеоповторы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу ошибки судьи в матче первого тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Ассистент неверно зафиксировал «вне игры», из-за чего гол москвичей пришлось отменить.

«Надеюсь, арбитр понесет наказание за ошибку. Я уже два года говорю, что в чемпионате России нужно как можно быстрее вводить видеоповторы. Тогда ни тренеры, ни футболисты не будут ничего говорить в адрес судей», – сказал тренер.

«Локомотив» с начала сезона не забил ни одного гола.