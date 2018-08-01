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    Гончаренко: «Весной Чалов играл лучше? Тогда был другой состав, нападающий зависит от этого»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда Федора Чалова в матче 1-го тура РПЛ проти «Крыльев Советов» (0:0).

    – У Чалова было два момента, которые он не реализовал. Он здорово играет весной, но сможет ли хорошо играть в другое время года?

    – Маленькие шаги в своем развитии он делает: в завершении, единоборствах, открывании, взаимодействии с защитой и полузащитой. Что касается весны и осени, думаю, это неправильное сравнение. Он играл с одним вариантом состава, сегодня он другой, а нападающий зависит от этого.

    Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2018 02:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 1 августа 2018, 08:12

      Правильное высказывание Гончаренко - игра нападающего, помимо личных качеств, во многом зависит от мастерства партнеров, их сыгранности (взаимопонимания), наличия в составе хорошего плеймейкера (например, не травмированный Дзага), опыта игроков. Сейчас у армейцев самая молодая команда в чемпе и для ее становления потребуется 1-2 года. Но мы - армейские болелы, будем поддерживать молодежь, лишь бы у нее глаза "горели" не от суммы, прописанной в контракте, а от предоставленного доверия играть в основе красно-синих - тогда будут и игра, и голы, и победы.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Dominator777 1 августа 2018, 09:11

      Состав в ФНЛ надо наигрывать.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 1 августа 2018, 10:51

      Вообще -то украинская фамилия Гончаренко, но он сам говорил не раз, что переделал её на белорусский манер и в паспорте написано Гончаренка. Но он особо не придаёт значение как пишут его фамилию.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > sssrspartak 1 августа 2018, 11:09

      Виктор Михайлович Гончаренко (белор. Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка) Сравни буквы о и а в словах. на белорусский манер.

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert > sssrspartak 1 августа 2018, 14:23

      Это все равно что Кройф или Круиф. Конечно пора бы прийти к единому мнению.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > prezent2017 1 августа 2018, 15:28

      Армейцы в РФПЛ будут наигрывать и надеюсь, что достойно наиграют.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > sssrspartak 1 августа 2018, 15:29

      Тренер не в обиде - ведь все знают, что речь идет о тренере армейцев.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 августа 2018, 08:10

      Есть у меня предчувствие, что Гончаренко больших успехов не добьётся. Посмотрим в конце сезона, возможно ошибаюсь.

      1
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      Рейтинг: +222

      Леший88 1 августа 2018, 07:59

      Голова тоже не сразу звездой стал. Дайте время...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 06:28

      Тогда на фоне опытных и мастеровитых партнёров ему было легче играть в подыгрыше и забивать голы на добивании. Сейчас уже приходится больше самому проявлять свои игровые качества в нападении. Но он молодой и ещё не сложившийся игрок как и многие его нынешние партнёры. Футболистам нужно время для сыгранности и отлаженных командных взаимодействий.

      5
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 августа 2018, 05:52

      сезон только начался

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      Рейтинг: +351

      simoron81 1 августа 2018, 05:49

      пацан молодой еще

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