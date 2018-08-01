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  • Гончаренко: «Весной Чалов играл лучше? Тогда был другой состав, нападающий зависит от этого»

Гончаренко: «Весной Чалов играл лучше? Тогда был другой состав, нападающий зависит от этого»

1 августа 2018, 02:01
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда Федора Чалова в матче 1-го тура РПЛ проти «Крыльев Советов» (0:0).

– У Чалова было два момента, которые он не реализовал. Он здорово играет весной, но сможет ли хорошо играть в другое время года?

– Маленькие шаги в своем развитии он делает: в завершении, единоборствах, открывании, взаимодействии с защитой и полузащитой. Что касается весны и осени, думаю, это неправильное сравнение. Он играл с одним вариантом состава, сегодня он другой, а нападающий зависит от этого.

Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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simoron81
1533091786
пацан молодой еще
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sprint5
1533091927
сезон только начался
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Рубик Докоян
1533094100
Тогда на фоне опытных и мастеровитых партнёров ему было легче играть в подыгрыше и забивать голы на добивании. Сейчас уже приходится больше самому проявлять свои игровые качества в нападении. Но он молодой и ещё не сложившийся игрок как и многие его нынешние партнёры. Футболистам нужно время для сыгранности и отлаженных командных взаимодействий.
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Леший88
1533099548
Голова тоже не сразу звездой стал. Дайте время...
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Sviro
1533100242
Есть у меня предчувствие, что Гончаренко больших успехов не добьётся. Посмотрим в конце сезона, возможно ошибаюсь.
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Dominator777
1533100376
Правильное высказывание Гончаренко - игра нападающего, помимо личных качеств, во многом зависит от мастерства партнеров, их сыгранности (взаимопонимания), наличия в составе хорошего плеймейкера (например, не травмированный Дзага), опыта игроков. Сейчас у армейцев самая молодая команда в чемпе и для ее становления потребуется 1-2 года. Но мы - армейские болелы, будем поддерживать молодежь, лишь бы у нее глаза "горели" не от суммы, прописанной в контракте, а от предоставленного доверия играть в основе красно-синих - тогда будут и игра, и голы, и победы.
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