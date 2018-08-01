Гончаренко: «Весной Чалов играл лучше? Тогда был другой состав, нападающий зависит от этого»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда Федора Чалова в матче 1-го тура РПЛ проти «Крыльев Советов» (0:0).

– У Чалова было два момента, которые он не реализовал. Он здорово играет весной, но сможет ли хорошо играть в другое время года?

– Маленькие шаги в своем развитии он делает: в завершении, единоборствах, открывании, взаимодействии с защитой и полузащитой. Что касается весны и осени, думаю, это неправильное сравнение. Он играл с одним вариантом состава, сегодня он другой, а нападающий зависит от этого.

Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?