Гончаренко: «Весной Чалов играл лучше? Тогда был другой состав, нападающий зависит от этого»

Правильное высказывание Гончаренко - игра нападающего, помимо личных качеств, во многом зависит от мастерства партнеров, их сыгранности (взаимопонимания), наличия в составе хорошего плеймейкера (например, не травмированный Дзага), опыта игроков. Сейчас у армейцев самая молодая команда в чемпе и для ее становления потребуется 1-2 года. Но мы - армейские болелы, будем поддерживать молодежь, лишь бы у нее глаза "горели" не от суммы, прописанной в контракте, а от предоставленного доверия играть в основе красно-синих - тогда будут и игра, и голы, и победы.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда Федора Чалова в матче 1-го тура РПЛ проти «Крыльев Советов» (0:0).
– У Чалова было два момента, которые он не реализовал. Он здорово играет весной, но сможет ли хорошо играть в другое время года?
– Маленькие шаги в своем развитии он делает: в завершении, единоборствах, открывании, взаимодействии с защитой и полузащитой. Что касается весны и осени, думаю, это неправильное сравнение. Он играл с одним вариантом состава, сегодня он другой, а нападающий зависит от этого.
Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?