«Зенит»: «Убытки клуба? Все расходы отвечают правилам УЕФА»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию об убытках петербургского клуба.

«Основные расходы календарного года обусловлены активностью клуба, направленной на развитие молодежного футбола, академии и базы, повышение качества обслуживания болельщиков на стадионе.

Инвестиции в такие проекты не отражаются на ситуации с финансовым фэйр-плей, так же, как и трансферная кампания лета 2017 года. Все расходы отвечают правилам УЕФА.

Несмотря на снижение выручки от спортивных результатов, бюджет «Зенита» остается стабильным, клуб увеличил средний уровень доходности в реализации мерчандайзинга и телеправ, выросла выручка от рекламных контрактов, мы показали положительные цифры по статье «проведение матчей», – сказал Макаренко.

Убытки «Зенита» в 2017 году составили 231 миллион. Это худший показатель с 2014 года