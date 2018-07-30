Убытки «Зенита» в 2017 году составили 231 миллион. Это худший показатель с 2014 года

«Зенит» опубликовал финансовую отчетность. Выручка клуба в 2017 году составила 9,7 миллиарда рублей, убыток – 231,4 миллиона рублей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на систему финансовой отчетности СПАРК.

В последний раз клуб уходил в убыток в 2014 году, он составил 5,2 миллиарда рублей. Тогда «Зенит» наказали за нарушение финансового фэйр-плей.

Лучшие финансовые показатели «Зенита» были в 2016 году, когда клуб продал нападающего Халка и полузащитника Акселя Витселя за 80 миллионов евро.