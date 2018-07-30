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  • Убытки «Зенита» в 2017 году составили 231 миллион. Это худший показатель с 2014 года

Убытки «Зенита» в 2017 году составили 231 миллион. Это худший показатель с 2014 года

30 июля 2018, 22:04
48

«Зенит» опубликовал финансовую отчетность. Выручка клуба в 2017 году составила 9,7 миллиарда рублей, убыток – 231,4 миллиона рублей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на систему финансовой отчетности СПАРК.

В последний раз клуб уходил в убыток в 2014 году, он составил 5,2 миллиарда рублей. Тогда «Зенит» наказали за нарушение финансового фэйр-плей.

Лучшие финансовые показатели «Зенита» были в 2016 году, когда клуб продал нападающего Халка и полузащитника Акселя Витселя за 80 миллионов евро.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (48)
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vick-north-west
1532978279
Газпром зашевелился - квитанции за газ стали приходить отдельно.
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derettuio
1532980138
Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
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Рубик Докоян
1532980181
Когда на контракте несколько десятков футболистов с большими "личками ", кто в аренде тоже по большей части "Зенит" оплачивает их зарплату. Игроков было накуплено почти на 100 лямов евро, а заработали с гулькин нос. В этом сезоне хоть стадион поможет с доходами и уже ясно, что на трансферах не будет больших трат, если они вообще будут. Но нового спортдира взяли не на перспективу как я понимаю...
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Полная Канистра
1532982056
песенку вспомнил кота ….. В общем надо братцы жить припеваючи..... Не смотря ни на что
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prezent2017
1533005002
Убыток - 2.4% от дохода. Мелочь, случайность в пределах погрешности. Зато доход почти 10 миллиардов. Об этом надо писать!
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kykyi
1533014234
Представляю, какие бы были цифры если бы не "сверху назначенный" спонсор и стадион, который бы они или сами построили или бы арендовали по рыночной цене.
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OfaZavr
1533021550
для них это так мелочь наверное, даже за убытки не считается такая сумма)
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Garrincha58
1533022375
у нас хоть есть одна команда которая приносит доход думаю нет и никогда не будет иначе бы все эти Абрамовичи Васильевы Усмановы давно окуппировали эту медвежью нору и сосали бы из нее прибыль, а не вкладывали бабки в иностранный капитал
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Александ1982
1533026551
не свое бабло не жалко- Газ-мяс рулит, отмывает бабки хорошо
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zigbert
1533029768
Здесь Зениту надо быть осторожней, что бы не попасть под санкции УЕФА.
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