«Сочи» будет платить за аренду «Фишта» 2,1 миллиона за матч

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил финансовые подробности аренды стадиона «Фишт». По его словам, за один проведенный матч сочинцы будут платить чуть более двух миллионов рублей.

«Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях. На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 миллиона рублей. Пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть.

Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет», – сказал Рубашко.

Первые две домашние встречи ФНЛ «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.