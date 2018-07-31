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«Сочи» будет платить за аренду «Фишта» 2,1 миллиона за матч

31 июля 2018, 12:43
34

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил финансовые подробности аренды стадиона «Фишт». По его словам, за один проведенный матч сочинцы будут платить чуть более двух миллионов рублей.

«Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях. На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 миллиона рублей. Пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть.

Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет», – сказал Рубашко.

Первые две домашние встречи ФНЛ «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Сочи
Комментарии (34)
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insider_retro
1533030449
С такой арендой клуб не скоро взлетит к вершинам финансового могущества...
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Леший88
1533030690
кому? ох и чудные дела в нашем футболе...
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Project Бабангида
1533031404
сочи дорогой город! Рубашко может там без штанов остаться
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Обер-КанцлерЪ
1533032123
"Сочи" - это бывшее "Динамо" Санкт-Петербург? Подскажите кто в курсе, запутался.
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Боцман59rus
1533034104
чтобы оплачивать свои расходы, нужно для начала заработать что-то самим, но этим бюджетные иждивенцы, похвастаться не могут... -поздравляю регион с новым нахлебником ...не страшно, туристы компенсируют дефицит казны.))))
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zigbert
1533040675
Для такого стадиона нужна хорошая заполняемость трибун. Достичь этого будет трудно.
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OfaZavr
1533051623
для такой скромной команды это очень приличная сумма, потянут ли ее в долгосрочной перспективе большой вопрос.
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Diesel133
1533059501
А Зениту сдали стадион на 49 лет за 49 рублей( если ничего не путаю)... А клубы ФНЛ вынуждены платить десятки лямов за сезон...
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dyema
1533226716
По-началу точно в убыток будет(((
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vick-north-west
1533236075
Берём калькулятор и считаем: при средней цене билета в 300 рублей нужно будет собирать хотя бы 7000 зрителей - и всё окупается. Если придёт больше - то уже прибыль. При том, что за стадионом и за полем клубу ухаживать не надо.
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