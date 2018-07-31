Чико: «В России есть клубы богаче «Рубина», но мы будем бороться»

Защитник «Рубина» Чико рассказал о том, что Курбан Бердыев несколько лет следил за его игрой. Этим летом казанский клуб сделал такое предложение, от которого испанский футболист не смог отказаться.

«У меня и моей семьи не было и мыслей покидать Испанию, но «Рубин» сделал предложение, от которого было трудно отказаться. Я знаю, что клуб следил за мной несколько лет, а мне, в свою очередь, хотелось снова попробовать себя в сильном чемпионате. Мне 31 год, и я еще не слишком стар, чтобы возвращаться в экзотические лиги.

Когда в клуб пришел Хави Грасия, они очень много потратили на новых игроков, но по итогам того сезона не попали в еврокубки. Это стало серьезным разочарованием и ударом по бюджету. Сейчас клуб старается стабилизировать финансовую ситуацию.

Руководство хочет грамотно выбраться из этого положения. В России есть клубы богаче, чем наш: «Зенит», ЦСКА, «Спартак»… Несмотря на это, мы будем бороться и делать все, чтобы как можно выше забраться в таблице.

Мистер Бердыев долгое время следил за моей игрой. Он хотел подписать меня еще когда тренировал «Ростов». Этот тренер предпочитает играть в три центральных защитника плюс два игрока на фланге.

По такой же схеме играла сборная России на чемпионате мира. Во время предсезонных сборах он пробовал меня практически на всех позициях в центре обороны», – рассказал Чико.