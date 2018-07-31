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  • Чико: «В России есть клубы богаче «Рубина», но мы будем бороться»

Чико: «В России есть клубы богаче «Рубина», но мы будем бороться»

31 июля 2018, 10:31
5

Защитник «Рубина» Чико рассказал о том, что Курбан Бердыев несколько лет следил за его игрой. Этим летом казанский клуб сделал такое предложение, от которого испанский футболист не смог отказаться.

«У меня и моей семьи не было и мыслей покидать Испанию, но «Рубин» сделал предложение, от которого было трудно отказаться. Я знаю, что клуб следил за мной несколько лет, а мне, в свою очередь, хотелось снова попробовать себя в сильном чемпионате. Мне 31 год, и я еще не слишком стар, чтобы возвращаться в экзотические лиги.

Когда в клуб пришел Хави Грасия, они очень много потратили на новых игроков, но по итогам того сезона не попали в еврокубки. Это стало серьезным разочарованием и ударом по бюджету. Сейчас клуб старается стабилизировать финансовую ситуацию.

Руководство хочет грамотно выбраться из этого положения. В России есть клубы богаче, чем наш: «Зенит», ЦСКА, «Спартак»… Несмотря на это, мы будем бороться и делать все, чтобы как можно выше забраться в таблице.

Мистер Бердыев долгое время следил за моей игрой. Он хотел подписать меня еще когда тренировал «Ростов». Этот тренер предпочитает играть в три центральных защитника плюс два игрока на фланге.

По такой же схеме играла сборная России на чемпионате мира. Во время предсезонных сборах он пробовал меня практически на всех позициях в центре обороны», – рассказал Чико.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Чико Бердыев Курбан Грасия Хави
Комментарии (5)
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Karpathian
1533022984
НУ посмотрим
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vladik12
1533025046
Только приехал, а уже какой прошаренный...
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серега кашин
1533025380
а так-то бороться надо всегда
Ответить
Супервайзер
1533032330
В каждой стране, где есть деньги, есть люди, у которых их очень много. "Двенадцать стульев" Ильф и Петров.
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Рубинище
1533063470
экзотическая лига... особенно в ноябре, декабре -экзотики на всю жизнь хватит
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