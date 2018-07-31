Геркус – о матче с «Уфой»: «Обидно быть жертвами судейской ошибки. Но мы еще разгонимся, уверен»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал эпизод с отмененным голом в матче 1-го тура РПЛ проти «Уфы» (0:0).

На 15-й минуте встречи арбитр Михаил Вилков отменил гол москвичей, зафиксировав офсайд.

– Детская ошибка. Обидно быть жертвами судейской ошибки. И здесь дело не в трактовке – офсайд либо есть, либо его нет.

Арбитрам надо лучше готовиться к сезону, нам же надо вводить систему VAR более активно. Просмотр момента с офсайдом займет минуту, и спорная ситуация разрешится. Здесь же мы из-за арбитра потеряли 2 очка, лишились победы.

– Чем объясните неудачное начало сезона?

– Почему неудачное? Тяжелый матч за Суперкубок, трудная игра в Уфе, которую мы, по сути, выиграли, если бы не ошибка арбитра. Мы еще разгонимся, уверен.

Семин: «Внедряйте новые технологии. Был же чистый гол «Уфе»