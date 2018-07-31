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  • Геркус – о матче с «Уфой»: «Обидно быть жертвами судейской ошибки. Но мы еще разгонимся, уверен»

Геркус – о матче с «Уфой»: «Обидно быть жертвами судейской ошибки. Но мы еще разгонимся, уверен»

31 июля 2018, 00:48
11

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал эпизод с отмененным голом в матче 1-го тура РПЛ проти «Уфы» (0:0).

На 15-й минуте встречи арбитр Михаил Вилков отменил гол москвичей, зафиксировав офсайд.

– Детская ошибка. Обидно быть жертвами судейской ошибки. И здесь дело не в трактовке – офсайд либо есть, либо его нет.

Арбитрам надо лучше готовиться к сезону, нам же надо вводить систему VAR более активно. Просмотр момента с офсайдом займет минуту, и спорная ситуация разрешится. Здесь же мы из-за арбитра потеряли 2 очка, лишились победы.

– Чем объясните неудачное начало сезона?

– Почему неудачное? Тяжелый матч за Суперкубок, трудная игра в Уфе, которую мы, по сути, выиграли, если бы не ошибка арбитра. Мы еще разгонимся, уверен.

Семин: «Внедряйте новые технологии. Был же чистый гол «Уфе»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Геркус Илья
Комментарии (11)
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ДАША Д
1533003467
А про везение в конце ни слова.
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sprint5
1533007716
игру не выиграли на табло нули
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пряник929
1533008153
Удачу похоже поймал Анжи..... без денег и победа в гостях....
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Мары
1533009836
Локо не повезло с не засчитанным голом, а Уфе с не забитым пенальти. Оттого и ничья.Как и в матче за супер кубок. Следующий матч со Спартаком и ничейная серия может продолжиться, что уже чревато. Так что про уголёк не забывайте.Топка сама по себе не разгорится.
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yorgenbarenz
1533010716
Жертва обиделась. А всё из-за одного не защитанного.Забили бы ещё три,как положено чемпиону в игре с середняком,глядишь,настроение было бы другое.
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OfaZavr
1533022190
что значит "игра которую мы по сути выиграли"? тогда уж стоит сказать и про пенальти Уфы, что они могли забить его, вот и справедливая ничья получается)
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zigbert
1533032456
Что теперь рассуждать о системе ВАР ,если она в этом матче не применялась.
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