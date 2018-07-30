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Семин: «Внедряйте новые технологии. Был же чистый гол «Уфе»

30 июля 2018, 23:28
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

«Как и все первые игры, матч выдался сложным, у нас был очень маленький перерыв после Суперкубка, тем более, что играли 120 минут. Первый тайм выдался не самым лучшим с нашей стороны, во втором много атаковали, были моменты.

Сложно сказать, приобрели очко или потеряли два. С прошлого года говорю: внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый. В остальном мы на правильном пути», – сказал Семин.

Семин: «Локомотив» забил «Уфе» чистый гол. Пусть судьи посмотрят»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (17)
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Боцман59rus
1532983599
Попробуй внедрить нападение в свою команду... молодежка ЦСКА вас переиграла и на Адриано свой слив не списать.)))) -когда моментов кот наплакал, вполне объяснима ситуация, происходящая, кстати с несправедливо незащитанным мячом.)))
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Путник 13
1532983662
Систему VAR надо внедрять в России бесспорно ..надоели косяки судейские..
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VikNMar
1532984855
Палыч прав ...
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Chaborz.1990
1532986293
Систему ВАР давно пора ввести,а то ошибок у судей будет очень много.
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salexeich
1532991924
Непонятно, почему ФИФА не разрешает использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах внутрироссийских соревнований до весны 2019 года. Запретили и всё. Без всяких объяснений.
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Vitaly1960
1532992202
"Локомотив" явно пытались слить...
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Zubo
1533004084
Уфу пытаются слить и пытаются тащить Локомотив опять, а Семин поняв что второй раз халява не пройдет начал ныть
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prezent2017
1533005200
Поплыл Шпалыч во вторую десятку, то и плачется.
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momwig_
1533016815
1. Ну надо же - Палыч заговорил о технологиях... ))) 2. А действительно - почему коням дали на день перерыва больше?
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nemolod
1533019066
А зачем внедрять? Есть куча судей,которые как и все живые люди,ошибаются и так будет до тех пор ,пока не произойдет серьезный конфликт!
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