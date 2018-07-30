Семин: «Внедряйте новые технологии. Был же чистый гол «Уфе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

«Как и все первые игры, матч выдался сложным, у нас был очень маленький перерыв после Суперкубка, тем более, что играли 120 минут. Первый тайм выдался не самым лучшим с нашей стороны, во втором много атаковали, были моменты.

Сложно сказать, приобрели очко или потеряли два. С прошлого года говорю: внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый. В остальном мы на правильном пути», – сказал Семин.

Семин: «Локомотив» забил «Уфе» чистый гол. Пусть судьи посмотрят»