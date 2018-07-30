Джикия: «Смотрел за игрой Роналду в «МЮ» с открытым ртом. А потом поиграли с ним на Кубке конфедераций»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о кумирах детства.

«Кто был кумиром в моем дворе? Роналдиньо, Роналдо, Каннаваро. Смотрел, как Криштиану Роналду играл. Лет десять назад он был в «Манчестер Юнайтед». Конечно, я с открытом ртом смотрел на его игру.

Ну ничего, время прошло. Поиграли с ним на Кубке конфедераций. Это вообще непередаваемо», – сказал Джикия в интервью ютуб-каналу оSporteTV.

Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций в 2017 году со счетом 0:1.