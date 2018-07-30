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  • Джикия назвал четырех лучших российских футболистов XXI века

Джикия назвал четырех лучших российских футболистов XXI века

30 июля 2018, 18:55
16

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кто, по его мнению, – самые лучшие российские футболисты XXI. Кроме того, он назвал самого стильного и самого остроумного игроков.

«Самый стильный – Федор Смолов, самый остроумный – Дзюба.

Лучшие российские футболисты XXI века: Аршавин – сто процентов. Потом Смолов, Зобнин и Головин.

Я уважаю Федора Смолова, мы общаемся, он мой хороший друг. Считаю его одним из лучших российских футболистов. Своей игрой он доказывает это на поле.

Что касается Аршавина, я знаю, как он играл, как он уничтожал защитников. Об этом не надо говорить, нужно смотреть как он играл», – приводит слова Джикии YouTube-канал oSporte TV.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Кайрат Краснодар Монако Аршавин Андрей Смолов Федор Джикия Георгий Зобнин Роман Головин Александр
Комментарии (16)
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multiscan
1532966357
21 век идёт только 17-год (2000 год - 20 век), так что рано о ком-то говорить в таком разрезе.
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Decorhome
1532966718
Оставьте Смолова, он все все уже "доказал"
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dimag
1532967625
Ну из 4х только Аршавин чегото доказал.Смолов,Зобнин, Головин это пока тока - поживем увидим.А куда он дел Алейнечевых с Титовыми, Веретенековых, Онопкиных и Овчинниковых я уж молчу про Акинфеевых)
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Viper for CSKA
1532967663
Смолов? Хах, даже и комментаровать такой ответ не за чем. Думаю, что Аршавин, Жирков, Семак, Семшов, Игнашевич, Акинфеев, Кержаков и ряд других футболистов могут на попадание в данный список претендовать. Зобнин с Головиным вполне на это способны в будущем, но ещё должны подрасти.
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OfaZavr
1532967960
пока еще рано делать выводы о 21 веке, насчет Аршавина согласен а вот остальные пока еще ничего такого не сделали чтобы их включать в подобный список, более подходящие кандидатуры Игнашевича, Жиркова, Семшова и др.
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Derzkiy1
1532968515
Кержаков даже лучше Смолова , они своими комментариями только больше его заездят
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lotsman
1532972586
Дзюба остроумный?!!! Ну, ну. Не знал о Джикия ничего, но теперь можно и не узнавать.
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val-berezko
1532974473
За 18 лет 21 века- Аршавин,Кержаков,Акинфеев,Игнашевич-бесспорно. По остальным-кому что нравится.
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Полная Канистра
1532975558
через 10-20 лет мы точно узнаем наших истинных героев 21 века если конечно они будут но не сейчас кого то выделять рано Джики. Смолова и Дзюбу можно смело вычёркивать не будут они никогда лучшими только просто будут говорить что вроде когда то бегали и что то там забивали не более того
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Игорь В
1532975600
Олень какой-то Джикия, а его мнение тиражируют?? Странно
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