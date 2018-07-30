Джикия назвал четырех лучших российских футболистов XXI века

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кто, по его мнению, – самые лучшие российские футболисты XXI. Кроме того, он назвал самого стильного и самого остроумного игроков.

«Самый стильный – Федор Смолов, самый остроумный – Дзюба.

Лучшие российские футболисты XXI века: Аршавин – сто процентов. Потом Смолов, Зобнин и Головин.

Я уважаю Федора Смолова, мы общаемся, он мой хороший друг. Считаю его одним из лучших российских футболистов. Своей игрой он доказывает это на поле.

Что касается Аршавина, я знаю, как он играл, как он уничтожал защитников. Об этом не надо говорить, нужно смотреть как он играл», – приводит слова Джикии YouTube-канал oSporte TV.