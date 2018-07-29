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  • Семак: «Против «Енисея» мы не показали идеальной игры, но справедливо получили три очка»

Семак: «Против «Енисея» мы не показали идеальной игры, но справедливо получили три очка»

29 июля 2018, 16:33
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал исход матча первого тура РПЛ против «Енисея» (2:0). Специалист не увидел идеальной игры.

«В первом тайме нам не хватало только забитых мячей. Были неплохие моменты, но, к сожалению, не забили. В первом тайме немного присутствовала нервозность, чуть-чуть не хватало баланса, были необязательные потери. Наверное, привыкали к полю.

Во втором тайме баланс в атаке и обороне более-менее соблюдался, выпустили свежих футболистов, которые усилили игру. Смогли забить, и, конечно, всегда легче играть, когда ты забиваешь команде с массированной обороной.

Мы старались, и я думаю, что ребята сегодня молодцы. Может, не идеальная игра, но абсолютно справедливо заработанные три очка», – считает Семак.

Следующий соперник «Зенита» – «Арсенал».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Енисей Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1532871804
Да никто и не ждёт сейчас идеальной игры от наших команд. Но хорошо видно кто пашет, отрабатывает играя на командный результат, заводит партнёров, а кто ещё в отпуске...
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Вомбат
1532871821
Пока вам зачет, Сергей Богданович. И за состав и за очевидные тренерские наработки, как-то неожиданное для соперника чередование высокого прессинга и мелкого розыгрыша с низким прессингом и забросами от Нобоа и Паредеса. Дальше давайте в том же духе.
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insider_retro
1532873865
Конечно, со временем, хочется увидеть идеальную игру... Пора!.. А то, что-то время строительства, оптимизации и реорганизации подзатянулось... Исход игры, ведь, не всегда бывает по справедливости...
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Боцман59rus
1532874333
финансирование здесь не при чем и прошлые сезоны впустую, того же Зенита, это показывают, а история Анжи -доказывает.)))))
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Леший88
1532874563
Удачи, Сергей!
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a-rakhmatov
1532875151
Семак самокритичен требователен к себе и к игрокам....такой подход реально должен усилить команду и вывести в лидеры РПЛ....удачи Семаку)))
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amazonaws
1532880267
Замена помогла Семаку стартовать с победы. А до этого у Зенита не получалось забить. Нагнетать, нагнетали, но забить не смогли. И только замена в составе "Зенита": вместо Эрнани на поле не вышел, а буквально выбежал Далер Кузяев, помогла перевернуть игру. Он стал умело дирижировать темпом игры и голы стали залетать. Поздравляем Зенит с этой победой.
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alp
1532882268
с почином Богданыча.. игра далеко не идеальная, но никто,. я думаю, иллюзий не строит.. Пусь Сергей строит команду. поражения сейчас не важны - работаем на следующий год.
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