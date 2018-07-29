Семак: «Против «Енисея» мы не показали идеальной игры, но справедливо получили три очка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал исход матча первого тура РПЛ против «Енисея» (2:0). Специалист не увидел идеальной игры.

«В первом тайме нам не хватало только забитых мячей. Были неплохие моменты, но, к сожалению, не забили. В первом тайме немного присутствовала нервозность, чуть-чуть не хватало баланса, были необязательные потери. Наверное, привыкали к полю.

Во втором тайме баланс в атаке и обороне более-менее соблюдался, выпустили свежих футболистов, которые усилили игру. Смогли забить, и, конечно, всегда легче играть, когда ты забиваешь команде с массированной обороной.

Мы старались, и я думаю, что ребята сегодня молодцы. Может, не идеальная игра, но абсолютно справедливо заработанные три очка», – считает Семак.

Следующий соперник «Зенита» – «Арсенал».

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