Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС расследует уханье болельщиков «Локомотива» в адрес Витиньо в матче за Суперкубок России

РФС расследует уханье болельщиков «Локомотива» в адрес Витиньо в матче за Суперкубок России

28 июля 2018, 18:52
2

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что организация начала расследование поведения болельщиков «Локомотива» в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1, д.в.).

Во время игры некоторые фанаты «Локомотива» ухали в адрес бразильского нападающего соперника Витиньо.

«Система мониторинга РФС зафиксировала на матче Суперкубка оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива».

В данный момент изучаются записи с камер. После всестороннего расследования инцидента, дело будет передано в КДК, который и вынесет решение», – сказал Смертин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Локомотив ЦСКА Смертин Алексей Витиньо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1532795133
Да, надо расследовать. Может, то ухали мимо пролетавшие совы случайно.
Ответить
+50/-50
1532840571
А я по утрам кашляю. Надо вызвать офицера, к чему бы это.
Ответить
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
2
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
7
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
8
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Все новости
Все новости
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
19:44
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
2
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
8
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
4
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+