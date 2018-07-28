РФС расследует уханье болельщиков «Локомотива» в адрес Витиньо в матче за Суперкубок России

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что организация начала расследование поведения болельщиков «Локомотива» в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1, д.в.).

Во время игры некоторые фанаты «Локомотива» ухали в адрес бразильского нападающего соперника Витиньо.

«Система мониторинга РФС зафиксировала на матче Суперкубка оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива».

В данный момент изучаются записи с камер. После всестороннего расследования инцидента, дело будет передано в КДК, который и вынесет решение», – сказал Смертин.