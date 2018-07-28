Колосков: «Четвертьфинал ЧМ – это не тот результат, за который дают звание заслуженного мастер спорта»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая выразила недовольство по поводу присуждения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

«Я могу только порадоваться за наших футболистов. Насколько я понимаю, звание заслуженного мастера спорта носит двоякий характер. С одной стороны, его присуждают за определенные достижения. Понятно, что 1/4 финала ЧМ это не тот результат за который дают самое высокое в спорте звание. С другой, оно присваивается людям, которые поспособствовали огромному общественному резонансу. С нашей сборной это и случилось.

Она заслужила уважение всей страны. С этой точки зрения может быть это допустимо, поэтому я как человек имеющий отношение к футболу ничего не могу сказать против того, что произошло. Гамова, конечно, вправе высказать свое мнение. Ее никто не осуждает», – сказал Колосков.