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  • Колосков: «Четвертьфинал ЧМ – это не тот результат, за который дают звание заслуженного мастер спорта»

Колосков: «Четвертьфинал ЧМ – это не тот результат, за который дают звание заслуженного мастер спорта»

28 июля 2018, 18:11
19

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая выразила недовольство по поводу присуждения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

«Я могу только порадоваться за наших футболистов. Насколько я понимаю, звание заслуженного мастера спорта носит двоякий характер. С одной стороны, его присуждают за определенные достижения. Понятно, что 1/4 финала ЧМ это не тот результат за который дают самое высокое в спорте звание. С другой, оно присваивается людям, которые поспособствовали огромному общественному резонансу. С нашей сборной это и случилось.

Она заслужила уважение всей страны. С этой точки зрения может быть это допустимо, поэтому я как человек имеющий отношение к футболу ничего не могу сказать против того, что произошло. Гамова, конечно, вправе высказать свое мнение. Ее никто не осуждает», – сказал Колосков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (19)
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igoryan85
1532791016
Это все понимают, кроме тех, кто принял решения его присвоить))
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shinnik
1532791463
Мэтр сказал..,мэтр обусловил.. Всё.
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vladimir-7
1532791938
Да, резонанс власть устроила, чтобы не признать свои ошибки, обыграли дилетантов в футболе-Саудовскую Аравию и Египет и тут же проиграли Уругваю, так, что Колосков не оправдывай Черчесова и Путина. Для тебя лучше Гамову унизить, чем возразить Путину. Прислушивайся, что говорит народ.
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батог
1532793601
Гамова права, ну и где то Колосков! Чисто политика!
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С-Пб on-line
1532795078
Про звание Героя России вообще молчу...
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DOCTOR PENALTY
1532795816
Абсолютно правильно, испоганили крутое почётное звание.
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Vladarg
1532796739
результат-уже давно не показатель здесь и не критерий оценки.это повод.
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Федорыч-НН
1532797231
Реально, звание "заслуженного" заслуживают несколько человек, наперечет. Но никак не вся толпа.
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Garrincha58
1532799794
у нас в стране одна показуха, а зайдите за кулисы и вы господин Президент увидите как живет твой простой народ, который как вы там все думаете голосовал за вас,но я лично в этом не уверен
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Dieter Günther Bohlen
1532836823
Если Владимир Владимирович вручил, значит есть за что! ЗМС просто так не дают! Все по делу!
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