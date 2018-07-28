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  • Моуринью расстроен невыполнением руководством «Манчестер Юнайтед» его трансферных планов

Моуринью расстроен невыполнением руководством «Манчестер Юнайтед» его трансферных планов

28 июля 2018, 17:49
4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью расстроен отсутствием прогресса в своих трансферных планах.

Близкий к клубу источник сообщил вчера португальцу, что руководство манкунианцев больше боится потерять деньги, чем иметь возможность побороться за победу в АПЛ Лиге чемпионов.

Главная цель специалиста – защитник «Лестера» Гарри Магуайр, стоимость которого составляет 80 миллионов фунтов стерлингов.

Руководство передало Моуринью, что для начала ему необходимо продать Маркоса Рохо. Тем не менее у тренера есть сомнения в том, что совет директоров согласится инвестировать в трансфер Магуайра такие большие деньги.

Аналогичным образом средства, полученные от продажи нападающего Антони Марсьяля, могут быть потрачены на покупку вингера «Интера» Ивана Перишича.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лестер Магуайр Гарри Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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3ton
1532793862
Нытик Сколько ему надо игроков? На 3 состава? С этими игроками можно первое место брать , но Маур ноет. 2 сезона прошло ,а он ноет. Пеп первый сезон просмотрел игроков ,отсеил слабые звенья , усилил , чемпионство.
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Cules2013
1532799849
Моуриньо совсем спёкся, это видно уже всем и каждому.
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ivanthebest
1532806850
Что за школьник писал эту новость? И дело не в ошибках, а даже в самом посыле новости. Что по делу, Маур, такой Маур... В Магуайр лесом не нужен, да ещё и за такие деньги...
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mutabor0992
1532818835
Походу до руководства наконец дошло...Что лАвЭ нужно выделять с умом.
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