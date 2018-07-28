Моуринью расстроен невыполнением руководством «Манчестер Юнайтед» его трансферных планов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью расстроен отсутствием прогресса в своих трансферных планах.

Близкий к клубу источник сообщил вчера португальцу, что руководство манкунианцев больше боится потерять деньги, чем иметь возможность побороться за победу в АПЛ Лиге чемпионов.

Главная цель специалиста – защитник «Лестера» Гарри Магуайр, стоимость которого составляет 80 миллионов фунтов стерлингов.

Руководство передало Моуринью, что для начала ему необходимо продать Маркоса Рохо. Тем не менее у тренера есть сомнения в том, что совет директоров согласится инвестировать в трансфер Магуайра такие большие деньги.

Аналогичным образом средства, полученные от продажи нападающего Антони Марсьяля, могут быть потрачены на покупку вингера «Интера» Ивана Перишича.