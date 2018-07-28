Жирков не полетел с «Зенитом» на матч против «Енисея». Заболотный вошел в заявку на игру

«Зенит» опубликовал список футболистов, которые отправились в Тюмень на матч первого тура РПЛ с «Енисеем».
В заявку вошли 22 человека.
Вратари: Лунев, Лодыгин, Кержаков.
Защитники: Мевля, Иванович, Нету, Анюков, Смольников, Набиуллин, Чернов.
Полузащитники: Краневиттер, Паредес, Кузяев, Оздоев, Эрнани, Нобоа, Ригони, Шатов, Мак.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
Андрей Лунев, Игорь Смольников, Далер Кузяев и Артем Дзюба присоединятся к «Зениту» позже. Сегодня они принимают участие во встрече сборной России с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Источник: ФК «Зенит»