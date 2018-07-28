Бабаев: «ЦСКА победил за счет характера, проявленного молодыми игроками»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился эмоциями после победы в Суперкубке России. Армейцы обыграли «Локомотив» – 1:0.

«Считаю, что итог встречи абсолютно заслуженный для ЦСКА. Несмотря на молодость нашей команды, мы выглядели агрессивнее, были более нацелены на атаку, поэтому результат по игре. ЦСКА сегодня победил за счет характера, проявленного молодыми футболистами.

Сегодня в Нижнем Новгороде была просто великолепная атмосфера. У меня даже создалось впечатление, что чемпионат мира продолжается. Болельщики до последнего поддерживали команды, и это очень здорово», – сказал Бабаев.