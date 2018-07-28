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  • Бабаев: «ЦСКА победил за счет характера, проявленного молодыми игроками»

Бабаев: «ЦСКА победил за счет характера, проявленного молодыми игроками»

28 июля 2018, 08:37
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился эмоциями после победы в Суперкубке России. Армейцы обыграли «Локомотив» – 1:0.

«Считаю, что итог встречи абсолютно заслуженный для ЦСКА. Несмотря на молодость нашей команды, мы выглядели агрессивнее, были более нацелены на атаку, поэтому результат по игре. ЦСКА сегодня победил за счет характера, проявленного молодыми футболистами.

Сегодня в Нижнем Новгороде была просто великолепная атмосфера. У меня даже создалось впечатление, что чемпионат мира продолжается. Болельщики до последнего поддерживали команды, и это очень здорово», – сказал Бабаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (7)
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vladimir-7
1532756645
Традиции ЦСКА передаются следующим поколениям. Поздравляю с победой в Суперкубке.
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VeniaminS
1532757636
Хорошо сыграли,молодежь нормальная.
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Cules2013
1532760712
ЦСКА мне больше всех из нравится из клубов РПЛ: трансферную политику проводят очень взвешенно, раскрывают много молодых игроков, и играют в современный атакующий европейский футбол. Вроде бы и состав сильно изменился за последние пару месяцев, а рисунок игры тот же. Такое не может не радовать. Удачи армейцам в чемпионате и ЛЧ.
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Сильвербой
1532761517
Игра была, мягко говоря, ташнотная. ЦСКА стоит поздравить, конечно, полностью новый состав но они переиграли Локо по всем статьям! Ушел Витинье и кто будет в ЛЧ играть непонятно, там "мертвецов из Локо" в соперниках не будет!
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ALEX ML
1532770422
Пора молодым дух победителей прививать
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sined1951
1532774430
Болел за Локо, но победа ЦСКА заслуженная, поздравляю!
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zigbert
1532779239
Победили по игре.
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