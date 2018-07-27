Зобнин: «Если получится, возьму автограф у Путина»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

– В субботу президент будет вручать госнаграды. Вы успеете их получить, а потом приехать на игру с «Оренбургом»?

– Все успеем. Утром поедем в отель, потом в Кремле получаем награды и возвращаемся.

– Волнуетесь?

– Нет. Мне просто хочется увидеть президента России, сфотографироваться с ним.

– Автограф возьмете?

– Если получится, конечно возьму.

В субботу Путин вручит футболистам и тренерскому штабу сборной России государственные награды за выступление на ЧМ-2018. На турнире команда дошла до 1/4 финала – лучшее достижение в истории.