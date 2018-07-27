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Зобнин: «Если получится, возьму автограф у Путина»

27 июля 2018, 21:15
15

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

– В субботу президент будет вручать госнаграды. Вы успеете их получить, а потом приехать на игру с «Оренбургом»?

– Все успеем. Утром поедем в отель, потом в Кремле получаем награды и возвращаемся.

– Волнуетесь?

– Нет. Мне просто хочется увидеть президента России, сфотографироваться с ним.

– Автограф возьмете?

– Если получится, конечно возьму.

В субботу Путин вручит футболистам и тренерскому штабу сборной России государственные награды за выступление на ЧМ-2018. На турнире команда дошла до 1/4 финала – лучшее достижение в истории.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман Путин Владимир
Комментарии (15)
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Eddyson
1532715394
Майками ещё обменяйся.
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Путник 13
1532716272
По телеку на президента за 18 лет не насмотрелся??? Его рожа в ящике давно просит кирпича..
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Yev
1532719077
Понимаю и завидую! Молодец!!!
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mialkov
1532720022
А он тебе нужен? Лучше свой оставь!
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Миша13
1532721275
Смотри как бы двойника не подсунули ..) Попроси экспертизу..
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Sanni333
1532721318
до 65 лет бегать будешь)))))
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la verdad
1532725444
Пусть перзидент тебя в животик поцелует! Он это любит :)
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Сержтир
1532726883
Автографы надо брать у уважаемых людей,а не у этих бл""ей.
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Leon_ARS
1532727232
Ух ты, как "шумеры" активизировались! Протоукры - брысь назад в анналы!
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subbotaspartak
1532745743
А может с автографом такой ход: С точностью наоборот?
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