Черчесов: «Некоторые игроки сборной имеют определенные приглашения. Не буду их называть, не хочу будоражить общественность»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что своим выступлением на чемпионате мира-2018 игроки национальной команды обратили на себя внимание европейских клубов. По словам специалиста, кроме полузащитника ЦСКА Александра Головина некоторые футболисты тоже имеют предложения из-за границы.

«Понятно, что большой турнир – это подиум, на котором тебя все видят. С Сашей Головиным мы буквально три дня назад разговаривали. Я поинтересовался его судьбой. Насколько я знаю, в ближайшее время он подпишет контракт с «Монако». Думаю, что это хорошее начинание.

Успех нашей команды не остался незамеченным. Есть футболисты, которые имеют определенные приглашения. Не буду их называть, потому что не хочется будоражить общественность. Наша задача – их всегда поддерживать. То же самое я сказал и Головину. Принимай свое решение, а мы за тобой будем наблюдать. Будет получаться у тебя первое время или нет, мы всегда протягиваем руку. Я сам этот путь проходил и знаю, как это непросто», – сказал Черчесов.