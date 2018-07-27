Семак: «Все вопросы по новичкам нужно адресовать руководству «Зенита». Мне кажется, что ротация и усиление состава нужны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как обстоят дела с травмированными игроками, отметил, что команда нуждается в усилении, а также заявил, что у петербуржцев нет переизбытка футболистов.

В воскресенье, 29 июля, «Зенит» в первом туре РПЛ сыграет с новичком РПЛ «Енисеем».

«Чемпионат ещe не начался, но «Зенит» всегда является одним из фаворитов перед стартом сезона. Есть и другие команды, которые всегда борются за первое место. А то, что сказал Курбан Бекиевич Бердыев о нас, – приятно. Всегда приятно слышать добрые слова от мэтра нашего тренерского цеха. Но это прогнозы, а мы со своей стороны должны работать, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. За последние годы не было ни одного случая, когда кому-то чемпионство давалось легко.

Что касается состояния сборников, то оно разное. Кому-то из них легче, а другим тяжелее. Сейчас занимаемся тем, чтобы у всех функциональное состояние было хорошим. Вы в курсе, что у Ерохина достаточно тяжeлое повреждение. Он проходит лечение, то же касается и Жиркова. Также не можем в ближайшем будущем рассчитывать на Терентьева. Ещe сложнее ситуация с Мамманой и Кокориным, которые восстанавливаются в плановом режиме, но после очень серьeзных травм.

Искусственный газон? Он тоже бывает разный. И какой он в Тюмени, я не знаю. Для всех команд условия одинаковые. Мы готовы играть везде, где нам скажут. Конечно, если качество поля хуже, то техничным командам играть сложнее. На мой взгляд, есть много хороших стадионов после чемпионата мира. И если есть у наших клубов возможности, то нужно заявлять эти стадионы, поскольку там интереснее играть футболистам, лучше поля и больше зрителей.

С новичками пока нет определeнности. Все вопросы по этому поводу нужно адресовать руководству клуба. Мне, конечно, кажется, что ротация и усиление состава нужны. Ни один тренер не откажется от этого. Пока новостей нет. И задача работать с теми футболистами, какие есть.

Никаких секретов ни мы, ни «Енисей» из контрольных матчей не делали, поэтому была возможность посмотреть на соперника. Матч с ЦСКА у них был открытым, например. У них добавилось много игроков с опытом выступления в Премьер-лиге. Но вопрос, как они сыграются. У нас тоже есть с этим сложности, поскольку прибавились «сборники», травмированные и ребята из аренды. Поэтому мы будем выбирать состав из тех, кто лучше готов на данный момент.

Переизбытка футболистов сейчас нет. У нас ровно 20 человек, которые готовятся к сезону», – сказал Семак.