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  • Семак: «Все вопросы по новичкам нужно адресовать руководству «Зенита». Мне кажется, что ротация и усиление состава нужны»

Семак: «Все вопросы по новичкам нужно адресовать руководству «Зенита». Мне кажется, что ротация и усиление состава нужны»

27 июля 2018, 12:45
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как обстоят дела с травмированными игроками, отметил, что команда нуждается в усилении, а также заявил, что у петербуржцев нет переизбытка футболистов.

В воскресенье, 29 июля, «Зенит» в первом туре РПЛ сыграет с новичком РПЛ «Енисеем».

«Чемпионат ещe не начался, но «Зенит» всегда является одним из фаворитов перед стартом сезона. Есть и другие команды, которые всегда борются за первое место. А то, что сказал Курбан Бекиевич Бердыев о нас, – приятно. Всегда приятно слышать добрые слова от мэтра нашего тренерского цеха. Но это прогнозы, а мы со своей стороны должны работать, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. За последние годы не было ни одного случая, когда кому-то чемпионство давалось легко.

Что касается состояния сборников, то оно разное. Кому-то из них легче, а другим тяжелее. Сейчас занимаемся тем, чтобы у всех функциональное состояние было хорошим. Вы в курсе, что у Ерохина достаточно тяжeлое повреждение. Он проходит лечение, то же касается и Жиркова. Также не можем в ближайшем будущем рассчитывать на Терентьева. Ещe сложнее ситуация с Мамманой и Кокориным, которые восстанавливаются в плановом режиме, но после очень серьeзных травм.

Искусственный газон? Он тоже бывает разный. И какой он в Тюмени, я не знаю. Для всех команд условия одинаковые. Мы готовы играть везде, где нам скажут. Конечно, если качество поля хуже, то техничным командам играть сложнее. На мой взгляд, есть много хороших стадионов после чемпионата мира. И если есть у наших клубов возможности, то нужно заявлять эти стадионы, поскольку там интереснее играть футболистам, лучше поля и больше зрителей.

С новичками пока нет определeнности. Все вопросы по этому поводу нужно адресовать руководству клуба. Мне, конечно, кажется, что ротация и усиление состава нужны. Ни один тренер не откажется от этого. Пока новостей нет. И задача работать с теми футболистами, какие есть.

Никаких секретов ни мы, ни «Енисей» из контрольных матчей не делали, поэтому была возможность посмотреть на соперника. Матч с ЦСКА у них был открытым, например. У них добавилось много игроков с опытом выступления в Премьер-лиге. Но вопрос, как они сыграются. У нас тоже есть с этим сложности, поскольку прибавились «сборники», травмированные и ребята из аренды. Поэтому мы будем выбирать состав из тех, кто лучше готов на данный момент.

Переизбытка футболистов сейчас нет. У нас ровно 20 человек, которые готовятся к сезону», – сказал Семак.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1532686506
Семак: «Все вопросы по новичкам нужно адресовать руководству «Зенита»,а почему так и нахрена ты тогда нужен если ничего не решаешь то есть получается тебе еще штук пять Заболотных купят и ты будешь доволен
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Garrincha58
1532686571
такое ощущение в Зените никогда и ничего не изменится как был в последние пять лет колхозом так и остался
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кузнецов артем
1532686657
Зачем же ты Семак говоришь что все вопросы по поводу новичков к руководству если у тебя задача работать с теми кто есть. Еще чемп не начался, а уже ясно что у вас там нет согласованности в вопросе комплектации состава.
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Zenmaster
1532690378
"Ломать не строить "-- трудности есть -- но без них никуда !!! Семак сказал правду -- на трансферную политику , он пока мало влияет !!!
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amazonaws
1532690967
Сколько тренера не корми трансферами, а они постоянно НОЮТ, что им всегда чего-то не хватает. Зимою - лета, а осенью ВЕСНЫ!!! Когда же тренеры перестанут НЫТЬ и займутся своими прямыми обязанностями - тренировать тактику и технику владения мячом. Мало набрать хороших игроков. Надо ещё их вписать в игру - выстроить командную игру и взаимодействие!!! А сами игроки это не могут сделать, потому что это работа ТРЕНЕРА! Вот пусть Семак НЕ НОЕТ, а засучит рукава, подтянет гетры и ПАШЕТ. Ему за это ПЛАТЯТ и не хило!!!
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3a zenit
1532695142
тренер до зимы
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Полная Канистра
1532699980
на счёт 20 человек слукавил малость
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