Пьянич: «Читал много интересного о своем будущем, но я просто делаю свою работу»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич не обращает внимания на слухи о своем переходе в другой клуб.

«Я читал много интересного о своем будущем, но я спокоен, просто делаю свою работу. Таков рынок – бывает, что кто-то проявляет к тебе интерес.

В «Ювентусе» меня все устраивает. За последние два сезона я серьезно прибавил. Я доволен проделанной работой.

У нас подобрался хороший коллектив, у меня хорошие отношения с тренером. Суммы, называемые рядом с моим именем, подтверждают, что у меня все складывается хорошо», – сказал Пьянич.

Ранее сообщалось, что представители «Челси» прибыли в Турин для проведения переговоров с агентом 28-летнего футболиста.