«Челси» проведет переговоры с агентом Пьянича и Ругани

Руководство «Челси» работает над трансферами трех игроков «Ювентуса».

Англичане заинтересованы в трансфере защитника Даниэле Ругани, форварда Гонсало Игуаина и полузащитника Миралема Пьянича.

Директор «Челси» Марина Грановская с этой целью прибыла в Италию. В Турине пройдут переговоры с агентом Фали Рамадани, который представляет интересы Пьянича и Ругани. В случае, если они завершатся успешно, Грановская встретится с руководством туринского клуба.

Ранее сообщалось, что на Пьянича претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».