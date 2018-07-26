Генеральный директор «Ювентуса»: «Бонуччи? Наша команда укомплектована, особенно в защите»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Милана» Леонардо Бонуччи в туринский клуб.

«Леонардо [спортивный директор «Милана»] рассказал, о чем думает Бонуччи. Игрок хорошо отзывается о времени, проведенном в «Ювентусе».

Сейчас у нас укомплектованная команда, особенно в защите. Отношения с Бонуччи основаны на взаимном уважении и пока этим ограничиваются», – сказал Маротта.

Спортивный директор «Милана»: «Бонуччи хочет вернуться в «Ювентус»? Мы не возражаем»