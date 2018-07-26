«Бавария» согласилась продать Видаля в «Интер»

«Бавария» позволит полузащитнику Артуро Видалю перейти в «Интер», если получит приемлемое предложение.

Немецкий клуб ранее сомневался в продаже чилийца, но теперь решили выслушать предложения.

Мюнхенцы не намерены расставаться с хавбеками Тиаго Алькантарой и Ренату Саншешом нынешним летом, поэтому разрешит 31-летнему футболисту покинуть клуб.

Таким образом, миланцы получил зеленый свет, чтобы сделать официальное предложение по игроку.

Видаль уже выступал в Италии за «Ювентус». Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».