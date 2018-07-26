Шюррле: «Мне нравится в «Фулхэме», но мне еще предстоит побороться за место в составе»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле рассказал о своих преимуществах, которые пригодятся ему в новой команде. Накануне футболист перешел в «Фулхэм» на правах аренды.

«Я счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда начнется первая игра. Первым клубом, который проявил ко мне интерес, был как раз «Фулхэм», что я буду всегда ценить!

Мои преимущества? Мне нравится владеть мячом, я люблю атаковать, люблю рывки по полю. Все это подойдет моей новой команде.

Но для начала мне еще предстоит побороться за место в составе, показав все свое мастерство, чтобы стать тем футболистом, который действительно приносит пользу команде», – заявил немец.

Арендное соглашение Шюррле с «Фулхэмом» рассчитано на два года.