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    Чех: «Озил счастлив в «Арсенале». Он один из ключевых игроков команды»

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех не стал комментировать уход полузащитника команды Месута Озила из сборной Германии.

    «Я не в том положении, чтобы комментировать эту ситуацию. Это личное дело Месута, его взаимоотношения с немецкой федерацией футбола.

    Как команда мы всегда поддержим его. Стараемся, чтобы он чувствовал себя хорошо и демонстрировал свой высокий уровень.

    Озил усердно работает на тренировках. Уверен, он будет в отличной форме к началу сезона.

    Месут счастлив в «Арсенале», а мы счастливы быть рядом с ним. Он один из ключевых игроков нашей команды», – заявил Чех.

    Ранее Озил через твиттер объявил о своем уходе из сборной Германии.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    26.07.2018 08:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 июля 2018, 09:33

      В команде "все счастливы" и даже понятно почему $$$. А вот счастливы ли болельщики???

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