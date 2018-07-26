Чех: «Озил счастлив в «Арсенале». Он один из ключевых игроков команды»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех не стал комментировать уход полузащитника команды Месута Озила из сборной Германии.

«Я не в том положении, чтобы комментировать эту ситуацию. Это личное дело Месута, его взаимоотношения с немецкой федерацией футбола.

Как команда мы всегда поддержим его. Стараемся, чтобы он чувствовал себя хорошо и демонстрировал свой высокий уровень.

Озил усердно работает на тренировках. Уверен, он будет в отличной форме к началу сезона.

Месут счастлив в «Арсенале», а мы счастливы быть рядом с ним. Он один из ключевых игроков нашей команды», – заявил Чех.

Ранее Озил через твиттер объявил о своем уходе из сборной Германии.