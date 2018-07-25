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Тапиа: «Сейчас нужно оставить Месси в покое»

25 июля 2018, 10:57
2

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа не смог ответить на вопрос о будущем Лионеля Месси в составе национальной команды.

«Мы не обсуждали с ним результаты выступления на чемпионате мира-2018. Но я думаю, что Месси хочет продолжать играть за сборную и дальше.

Сейчас нужно оставить его в покое. Нам предстоит начать строить новую команду.

Лионель осознает, что Аргентина в нем нуждается. Месси взял на себя ответственность за результат, но мы все взвалили на его плечи. Людям кажется, что он супергерой, а он простой человек», – приводит слова Тапиа Infobae.

На чемпионате мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, сборная Аргентины дошла до 1/8 финала, уступив будущему победителю турнира Франции – 3:4.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (2)
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Project Бабангида
1532512615
ключевая фраза - "людям кажется что он супергерой, а он обычный человек" в общем тему об инопланетности месси можно считать закрытой
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