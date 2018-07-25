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    Тапиа: «Сейчас нужно оставить Месси в покое»

    Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа не смог ответить на вопрос о будущем Лионеля Месси в составе национальной команды.

    «Мы не обсуждали с ним результаты выступления на чемпионате мира-2018. Но я думаю, что Месси хочет продолжать играть за сборную и дальше.

    Сейчас нужно оставить его в покое. Нам предстоит начать строить новую команду.

    Лионель осознает, что Аргентина в нем нуждается. Месси взял на себя ответственность за результат, но мы все взвалили на его плечи. Людям кажется, что он супергерой, а он простой человек», – приводит слова Тапиа Infobae.

    На чемпионате мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, сборная Аргентины дошла до 1/8 финала, уступив будущему победителю турнира Франции – 3:4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2018 10:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 июля 2018, 12:56

      ключевая фраза - "людям кажется что он супергерой, а он обычный человек"
      в общем тему об инопланетности месси можно считать закрытой

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Project Бабангида 25 июля 2018, 14:12

      также как и о роналду !

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