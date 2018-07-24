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    «Матч Премьер» покажет 240 матчей РПЛ в прямом эфире. 60 из них будут параллельно транслироваться на «Матч ТВ»

    Стали известны подробности работы нового телеканала «Матч Премьер», который заменит в сетке эфирного вещания «Наш футбол».

    «Наш Премьер» выйдет в эфир в субботу, 28 июля.

    «Матч Премьер» начнет вещание 28 июля в шесть утра. Помимо маркетинговых усилий мы оценили создание нового бренда с точки зрения зрительского интереса. Мы создаем премиальный канал о российском футболе. В первую очередь хотим сохранить эмоции. Это не узконаправленный канал, он для широкой аудитории.

    Всех интересует контент. Это будут матчи РПЛ – 240 матчей в прямом эфире. 60 из них будут параллельно показаны в прямом эфире на «Матч ТВ». Распределяться будут справедливо на протяжении всего сезона. Есть первая пятерка команд, которая играет между собой 20 матчей. Половина будет показана на «Матч Премьер», половина – на «Матч ТВ». Но мы хотим равномерно уделять внимание всем клубам. Есть интерес к региональным дерби – они тоже будут акцентироваться в эфире.

    Помимо этого, будут собственные программы до и после матчей. Будет единая студия «Матч Премьер». С пятницы по понедельник будет проходить освещение всего тура. Будем показывать матчи Кубка России, товарищеские матчи РПЛ, обзоры туров АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1. Ведем переговоры с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Надеемся, эти матчи тоже будут у нас показаны.

    Телеканал выходит без поясного вещания, поэтому будет два прайма – по центральному времени и +5. Подписка на канал будет стоить 219 рублей. И это будет телеканал без рекламы. Прямая реклама будет убрана из трансляций, только спонсорские контракты.

    Провал телеканала «Наш футбол»? Существует база абонентов. Вопрос не в том, готовы ли платить люди. Готовы. Но им нужен качественный контент. Увеличение базы за наличие трансляций невозможно. Люди должны получать удовольствие. Цена не меняется, но мы расширяем базу дистрибуции», – сказал руководитель «Матч Премьер» Гавриил Гордеев.

    Источник: Sport24

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    24.07.2018 13:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 24 июля 2018, 20:33

      Какие наивные китайские болванчики, эти организаторы Матч Премьер. Щаз, нищий, обобраный правительством и Думой народ дружно побежит оплачивать ваш канал. Вы с Марса прилетели? Так валите к себе обратно!

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 20:32

      Название "Наш футбол" выглядело более правдиво. У "Наш Премьер" - двоякий смысл.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 24 июля 2018, 18:56

      Пока в стране есть интернет, каналам платным всем привет...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 24 июля 2018, 14:14

      Не охота никакие деньги за просмотр платить! Пусть пиво на стадионы возвращают и тогда двух зайцев сразу убьют!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      svasiliy 24 июля 2018, 13:59

      И так же как и «Наш футбол» провалитесь.
      Большинство людей платить каждый месяц не хочет.
      Опять пойдут альтернативы типа вводов кодов или поиск в интернете.
      По мне болея за одну команду выкладывать ежемесячно по 219р. за 3-4 а то и 1-2 матчу просто жаба душит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 июля 2018, 13:49

      Сделайте годовую подписку за адекватную цену... максимум 1000 рублей...

      2
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