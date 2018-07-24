«Матч Премьер» покажет 240 матчей РПЛ в прямом эфире. 60 из них будут параллельно транслироваться на «Матч ТВ»

Стали известны подробности работы нового телеканала «Матч Премьер», который заменит в сетке эфирного вещания «Наш футбол».

«Наш Премьер» выйдет в эфир в субботу, 28 июля.

«Матч Премьер» начнет вещание 28 июля в шесть утра. Помимо маркетинговых усилий мы оценили создание нового бренда с точки зрения зрительского интереса. Мы создаем премиальный канал о российском футболе. В первую очередь хотим сохранить эмоции. Это не узконаправленный канал, он для широкой аудитории.

Всех интересует контент. Это будут матчи РПЛ – 240 матчей в прямом эфире. 60 из них будут параллельно показаны в прямом эфире на «Матч ТВ». Распределяться будут справедливо на протяжении всего сезона. Есть первая пятерка команд, которая играет между собой 20 матчей. Половина будет показана на «Матч Премьер», половина – на «Матч ТВ». Но мы хотим равномерно уделять внимание всем клубам. Есть интерес к региональным дерби – они тоже будут акцентироваться в эфире.

Помимо этого, будут собственные программы до и после матчей. Будет единая студия «Матч Премьер». С пятницы по понедельник будет проходить освещение всего тура. Будем показывать матчи Кубка России, товарищеские матчи РПЛ, обзоры туров АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1. Ведем переговоры с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Надеемся, эти матчи тоже будут у нас показаны.

Телеканал выходит без поясного вещания, поэтому будет два прайма – по центральному времени и +5. Подписка на канал будет стоить 219 рублей. И это будет телеканал без рекламы. Прямая реклама будет убрана из трансляций, только спонсорские контракты.

Провал телеканала «Наш футбол»? Существует база абонентов. Вопрос не в том, готовы ли платить люди. Готовы. Но им нужен качественный контент. Увеличение базы за наличие трансляций невозможно. Люди должны получать удовольствие. Цена не меняется, но мы расширяем базу дистрибуции», – сказал руководитель «Матч Премьер» Гавриил Гордеев.