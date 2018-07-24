Усманов продает акции лондонского «Арсенала»

Российский миллиардер Алишер Усманов, который входит в число крупнейших акционеров «Арсенала», решил продать акции лондонского клуба, сообщает Financial Times.

Всего за бизнесменом числится 30,04% акций. Ранее сообщалось, что он намерен выкупить мажоритарный пакет акций у американца Стэна Кронке, доля которого составляет 67%. Сделка не состоялась из-за того, что стороны не смогли договориться о цене пакета.

Это считается главной причиной продажи своих акций Усмановым, так как он не сможет стать основным акционером клуба.