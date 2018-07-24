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    Усманов продает акции лондонского «Арсенала»

    Российский миллиардер Алишер Усманов, который входит в число крупнейших акционеров «Арсенала», решил продать акции лондонского клуба, сообщает Financial Times.

    Всего за бизнесменом числится 30,04% акций. Ранее сообщалось, что он намерен выкупить мажоритарный пакет акций у американца Стэна Кронке, доля которого составляет 67%. Сделка не состоялась из-за того, что стороны не смогли договориться о цене пакета.

    Это считается главной причиной продажи своих акций Усмановым, так как он не сможет стать основным акционером клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2018 11:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 24 июля 2018, 19:19

      У него появилась уникальная возможность помочь отечественному клубу ,особо не напрягаясь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 июля 2018, 18:30

      Пусть продаёт и покупает российский клуб!
      Деньги российские, а тратит не пойми где.
      В российский футбол надо вкладывать!!!
      В российский и все до копейки.
      Сдались ему эти противные англичане???
      Пусть идут лесом и куда подальше.
      А Российский футбол пусть движется ВПЕРЁД!!!
      Однозначно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 18:26

      правильно, зачем акции какого-то лондонского Арсенала лучше приобрести акции тульского ну или хотя бы Анжи. хотя может захочет возродить Амкар или Тосно :)

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 июля 2018, 18:20

      а денежки Усманова народные

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 24 июля 2018, 12:45

      Причина продажи акций Арсенала со стороны Алишера Усманова, конечно же, в другом.
      Вернее, несколько причин. Те же причины лежат в основе выхода России из долларовых облигаций или повышения пенсионного возраста. Это опасение дополнительных санкций и нехватка денег у России для краткосрочного нивелирования печальных результатов экономической деятельности страны в целом.
      Последний хрен без соли доедаем)).

      6
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      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба 24 июля 2018, 12:43

      Продаёт лондонского и покупает тульского

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 июля 2018, 11:51

      По чём пакет акаций ? ))

      6
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      Рейтинг: +2643

      swot1205 24 июля 2018, 11:34

      лучше бы свои клубы финансировали...хотя что для них значит "свои"???большой вопрос

      8
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      ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > swot1205 24 июля 2018, 12:29

      там куда не ткни то Маккаби, то Хапоэль ))

      4
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > FanatSerj 24 июля 2018, 16:31

      Причем здесь Макаби и Хапоэль если он из Узбекистана актуальнее будет Пахтакор и Бунедкер

      0
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