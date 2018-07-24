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Усманов продает акции лондонского «Арсенала»

24 июля 2018, 11:09
10

Российский миллиардер Алишер Усманов, который входит в число крупнейших акционеров «Арсенала», решил продать акции лондонского клуба, сообщает Financial Times.

Всего за бизнесменом числится 30,04% акций. Ранее сообщалось, что он намерен выкупить мажоритарный пакет акций у американца Стэна Кронке, доля которого составляет 67%. Сделка не состоялась из-за того, что стороны не смогли договориться о цене пакета.

Это считается главной причиной продажи своих акций Усмановым, так как он не сможет стать основным акционером клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (10)
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swot1205
1532421297
лучше бы свои клубы финансировали...хотя что для них значит "свои"???большой вопрос
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сапёр75
1532422278
По чём пакет акаций ? ))
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Иван Разглыба
1532425436
Продаёт лондонского и покупает тульского
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Супервайзер
1532425511
Причина продажи акций Арсенала со стороны Алишера Усманова, конечно же, в другом. Вернее, несколько причин. Те же причины лежат в основе выхода России из долларовых облигаций или повышения пенсионного возраста. Это опасение дополнительных санкций и нехватка денег у России для краткосрочного нивелирования печальных результатов экономической деятельности страны в целом. Последний хрен без соли доедаем)).
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sprint5
1532445644
а денежки Усманова народные
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OfaZavr
1532446004
правильно, зачем акции какого-то лондонского Арсенала лучше приобрести акции тульского ну или хотя бы Анжи. хотя может захочет возродить Амкар или Тосно :)
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amazonaws
1532446226
Пусть продаёт и покупает российский клуб! Деньги российские, а тратит не пойми где. В российский футбол надо вкладывать!!! В российский и все до копейки. Сдались ему эти противные англичане??? Пусть идут лесом и куда подальше. А Российский футбол пусть движется ВПЕРЁД!!! Однозначно!
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zigbert
1532449140
У него появилась уникальная возможность помочь отечественному клубу ,особо не напрягаясь.
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