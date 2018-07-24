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    Орлов: «Семак хочет подражать стилю сборной Франции. Тики-така умерла благодаря сборной России»

    Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением об изменении стиля игры команды с приходом Сергея Семака на пост главного тренера в это межсезонье.

    – Вам не показалось, что Семак больше просит играть низом, нежели выполнять верховые забросы?

    – Ну это же очевидно! Конечно, хорошо, когда у тебя в составе есть высокий Дзюба. Но это не значит, что нужно играть только забросами на него. Мяч должен быть внизу. Все лучшие команды мира действуют через короткие и средние передачи. Причем пасы следует отдавать не поперек и назад, а по диагонали и вперед. К этому и стремится Семак. Он хочет подражать стилю сборной Франции.

    – Думаете?

    – Согласитесь, что тики-така умерла. И могильщиком этого стиля стала сборная России (смеется). Наша команда вбила последний гвоздь в гроб этой системы. Семак всегда тяготел к другому футболу – тому, который показала на чемпионате мира команда Дешама. Внезапные контратаки, быстрый футбол. Скорость развития атаки – очень важный аспект. Вот как раз его Манчини совсем потерял ближе к концу сезона…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2018 07:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +10442

      ivany4 24 июля 2018, 20:51

      Что бы чему-то и кому-то подражать, надо иметь в составе таких же исполнителей. А если их нет, то это уже не подражание, а пародия.))

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 июля 2018, 18:36

      1. ведь тики-така умерла???
      Нет! Она не умирает, а живёт ВЕЧНО!
      Всё зависит от тренера и его умения выстроить тренировочный процесс с использованием, в том числе, и тактики - тики-така.
      Здесь Геннадий очень ПРОМАХНУЛСЯ!
      Тренеры гонять физикой научились, а тактически и технически выстраивать командную игру не могут, не хватает ума и таланта.
      А на голой физике, без тактики и техники владения мячом, далеко не уедешь. Семак просит???
      Не просить надо, а тренировать игроков играть низом, за счёт техники.
      2. Что может Орлов понимать в футболе?
      Понимает по мелочам, а стратегию и тактику выстраивания тренировочного процесса он НЕ ПОНИМАЕТ в корне.
      Ведь именно от выстраивания тренировочного процесса зависит результат команды. Закон!
      Уровень и класс любой команды зависит от КАЧЕСТВА тренировочного процесса.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
      Прямо пропорциональная зависимость результата от качества организации тренировочного процесса, тренировок и игры.
      3. А тики-така это не разве нк гонять мяч низом???
      Тики-така - это прибрать мяч к своим ногам и играть с соперником в кошки-мышки - А ну ка, отбери, с использованием, в том числе, игры через низ, короткие и средние передачи и даже длинные забросы.
      При этом важна точность передачи, техника владения мячом и скоростной навык.
      Всё это достигается через длительные тренировки и умение тренера выстроить этот процесс.
      На это надо много времени, чтобы игроки усвоили и отложили в МОЗГАХ.
      4. вбила последний гвоздь???
      Здесь Геннадий слишком ПРИВРАЛ и преувеличил.
      Одна игра это не показатель.
      Нашим нельзя было проигрывать при такой фантастической организации и проведении.
      Наши выиграли за счёт ВЕЗЕНИЯ и футбольного ЧУДА.
      А Геннадий этого не понимает.
      Начинает выдумывать то, чего нет и быть не могло.
      Сборная России добилась положительного результата не благодаря, а ВОПРЕКИ всем тренерским недочётам Черчесова.
      Ему есть над чем работать.
      Ошибок ПРУД ПРУДИ. А у кого их нет?
      Надо работать и увеличивать время тренировок.
      Желаем Черчесову улучшить тренировочный процесс.

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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 17:28

      Уж не стала ли сборная России законодателем мод новой системы? Орлов хочет стать проповедником новой футбольной философии.

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      Рейтинг: +69

      доктор 48 24 июля 2018, 17:07

      Напрасно он так говорит!!Нужно полный запрет проф.футбола в России!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 июля 2018, 13:34

      За моложавым фасадом Геннадия Сергеевича - гнилая труха :)))

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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 24 июля 2018, 12:24

      Это не Манчини, это Спалл приучил играть поперек и назад.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 июля 2018, 12:14

      Короткие и средние пасы, Спартак при Бескове и Романцове играл именно так, стеночки, забегания, любо дорого было смотреть ту игру! А было это больше двадцати лет назад! Спартак опережал время!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 10:53

      Орлов просто не помнит по старческому склерозу, что стили имеют привычку возвращаться.Эдакая спираль если хотите.Так что ни что и ни когда не умирает.Если копнуть что то новое, то это обязательно тщательно забытое старое.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 июля 2018, 10:46

      Эксперт хренов.. Матч с Россией для Испании проосто несчастный случай. Ниче там не умерло..

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 24 июля 2018, 10:20

      Тики-така, пружина, автобус, бетон - все это из области спора брони и снаряда. Ничто из этого не умрет пока жив футбол.

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