Орлов: «Семак хочет подражать стилю сборной Франции. Тики-така умерла благодаря сборной России»

Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением об изменении стиля игры команды с приходом Сергея Семака на пост главного тренера в это межсезонье.

– Вам не показалось, что Семак больше просит играть низом, нежели выполнять верховые забросы?

– Ну это же очевидно! Конечно, хорошо, когда у тебя в составе есть высокий Дзюба. Но это не значит, что нужно играть только забросами на него. Мяч должен быть внизу. Все лучшие команды мира действуют через короткие и средние передачи. Причем пасы следует отдавать не поперек и назад, а по диагонали и вперед. К этому и стремится Семак. Он хочет подражать стилю сборной Франции.

– Думаете?

– Согласитесь, что тики-така умерла. И могильщиком этого стиля стала сборная России (смеется). Наша команда вбила последний гвоздь в гроб этой системы. Семак всегда тяготел к другому футболу – тому, который показала на чемпионате мира команда Дешама. Внезапные контратаки, быстрый футбол. Скорость развития атаки – очень важный аспект. Вот как раз его Манчини совсем потерял ближе к концу сезона…