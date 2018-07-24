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  • Орлов: «Семак хочет подражать стилю сборной Франции. Тики-така умерла благодаря сборной России»

Орлов: «Семак хочет подражать стилю сборной Франции. Тики-така умерла благодаря сборной России»

24 июля 2018, 07:15
23

Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением об изменении стиля игры команды с приходом Сергея Семака на пост главного тренера в это межсезонье.

– Вам не показалось, что Семак больше просит играть низом, нежели выполнять верховые забросы?

– Ну это же очевидно! Конечно, хорошо, когда у тебя в составе есть высокий Дзюба. Но это не значит, что нужно играть только забросами на него. Мяч должен быть внизу. Все лучшие команды мира действуют через короткие и средние передачи. Причем пасы следует отдавать не поперек и назад, а по диагонали и вперед. К этому и стремится Семак. Он хочет подражать стилю сборной Франции.

– Думаете?

– Согласитесь, что тики-така умерла. И могильщиком этого стиля стала сборная России (смеется). Наша команда вбила последний гвоздь в гроб этой системы. Семак всегда тяготел к другому футболу – тому, который показала на чемпионате мира команда Дешама. Внезапные контратаки, быстрый футбол. Скорость развития атаки – очень важный аспект. Вот как раз его Манчини совсем потерял ближе к концу сезона…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (23)
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alex1951
1532409465
Орел,не спееши! Вот когда отыграють хотя бы два тура,будет хоть какая то ясность. Единственное,чтобы примитивизма не было,а была мысль .помноженная на скорость..
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Стаz
1532409546
В крышку гроба тики-таки вбил Жозе великолепный в 2010 во главе Интера
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Боцман59rus
1532411012
Ээхх Гена-Гена ...футбольный ты фраер, с претензиями и рассуждениями глобальных масштабов.))))
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Garrincha58
1532413912
Орел спустился с гор и начал бакланить
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Александр52
1532414315
Ребята !!! Тики-така жива и будет ещё нас радовать и это отлично ! А Орлов пусть смотрит Зенит.
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3ton
1532416342
Сейчас многие клубы взяли тики-таку на вооружение. Видно Орлов ослеп и начал судить по одному матчу.
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Вомбат
1532416807
Тики-така, пружина, автобус, бетон - все это из области спора брони и снаряда. Ничто из этого не умрет пока жив футбол.
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mihail200606
1532418392
Эксперт хренов.. Матч с Россией для Испании проосто несчастный случай. Ниче там не умерло..
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Мары
1532418781
Орлов просто не помнит по старческому склерозу, что стили имеют привычку возвращаться.Эдакая спираль если хотите.Так что ни что и ни когда не умирает.Если копнуть что то новое, то это обязательно тщательно забытое старое.
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zigbert
1532442535
Уж не стала ли сборная России законодателем мод новой системы? Орлов хочет стать проповедником новой футбольной философии.
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