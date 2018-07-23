Семин: «Мы ждем Суперкубок. Это будет как бы продолжение чемпионата мира»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против ЦСКА.

«Празднества прошли давно, сегодня определенное завершение случилось, вручение медалей. Самое приятное, что эти медали вручались там, где мы их завоевали, – на нашем стадионе.

Мы уже ждем 27-е число, Суперкубок. Это будет как бы продолжением чемпионата мира, матч будут показывать на Первом канале. Это замечательно, но определенная ответственность есть.

Стала команда сильнее или нет, определит сезон. Мы к этому стремимся и хотим быть на прежнем уровне. Задача у нас пока есть только на ближайший матч: его нужно провести очень хорошо», – сказал Семин.

Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет в пятницу, 27 июля.