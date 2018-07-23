Адиев: «За неделю «Анжи» надо сформировать костяк команды»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о том, в каком состоянии находится команда после второго предсезонного сбора за неделю до старта чемпионата.

– До старта чемпионата осталась неделя. У нас еще действительно много шероховатостей. Есть над чем работать. Конечно, неделя – это очень маленький срок, за который нам необходимо сформировать костяк. Приятно, что ребята начинают понимать требования игры, которые мы им предъявляем. Понимание у них уже есть, но все равно игра оставляет желать лучшего. Нужно прогрессировать.

– Можно ли сказать, что вы все еще находитесь в поиске оптимальных сочетаний или уже сложился костяк?

– Есть понимание как должен выглядеть костяк, но есть и определенные звенья, которые вызывают сомнения. Это неизбежно. С командой мы работаем только один месяц. По сути строится новая команда.

– Игрой с «Арсеналом» завершился второй предсезонный сбор. Можете коротко подвести итоги проделанной работы?

– Конечно, мы не все успели сделать. Готовили команду функционально и тактически. Если бы изначально у нас был костяк команды, нам было бы легче. А когда ты строишь новый коллектив и за месяц все со всех сторон навалилось... Требовалось в сжатые сроки сделать команду конкурентоспособной. Маленький оптимизм, конечно, есть. Я хотел бы отблагодарить болельщиков, которые за нас переживают, позитивной игрой. Прошу их запастись терпением.