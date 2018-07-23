Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Адиев: «За неделю «Анжи» надо сформировать костяк команды»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о том, в каком состоянии находится команда после второго предсезонного сбора за неделю до старта чемпионата.

    – До старта чемпионата осталась неделя. У нас еще действительно много шероховатостей. Есть над чем работать. Конечно, неделя – это очень маленький срок, за который нам необходимо сформировать костяк. Приятно, что ребята начинают понимать требования игры, которые мы им предъявляем. Понимание у них уже есть, но все равно игра оставляет желать лучшего. Нужно прогрессировать.

    – Можно ли сказать, что вы все еще находитесь в поиске оптимальных сочетаний или уже сложился костяк?

    – Есть понимание как должен выглядеть костяк, но есть и определенные звенья, которые вызывают сомнения. Это неизбежно. С командой мы работаем только один месяц. По сути строится новая команда.

    – Игрой с «Арсеналом» завершился второй предсезонный сбор. Можете коротко подвести итоги проделанной работы?

    – Конечно, мы не все успели сделать. Готовили команду функционально и тактически. Если бы изначально у нас был костяк команды, нам было бы легче. А когда ты строишь новый коллектив и за месяц все со всех сторон навалилось... Требовалось в сжатые сроки сделать команду конкурентоспособной. Маленький оптимизм, конечно, есть. Я хотел бы отблагодарить болельщиков, которые за нас переживают, позитивной игрой. Прошу их запастись терпением.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2018 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 23 июля 2018, 21:35

      Врятли этот сезон будет лучше чем предыдущий.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11