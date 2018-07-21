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  • Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку

Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку

21 июля 2018, 20:45
26

ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» в товарищеском матче (1:1).

На 70-й минуте встречи армейцы заменили нападающего Витиньо. Уходя с поля, игрок не пожал руку главному тренеру команды Виктору Гончаренко и сразу прошел в раздевалку, сорвав с себя майку. После матча бразилец не вышел к журналистам в микст-зону.

Ранее сообщалось, что Витиньо близок к переходу во «Фламенго». Globe обратился в пресс-службу ЦСКА за комментарием. В клубе заявили, что не комментируют слухи.

UPD 22:39 Витиньо опроверг слухи о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Витиньо
Комментарии (26)
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ItalianFootball
1532195232
Примадонна)
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Рубик Докоян
1532195469
Матч не смотрел, но разве подобный поступок слухи ? Такое недовольство публично проявляют не мало футболистов которых меняют в ходе встречи. А Витя похоже нарывается и горит желанием вернуться обратно в Бразилию.
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Полная Канистра
1532195716
ещё один после мусы выпендривается при заменах
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oyabun
1532195745
Не так давно такую же фишку выкинул Муса. Как то с дисциплиной в команде не очень..
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Vickont
1532197349
«После замены, которая абсолютно естественна для товарищеской игры, я прямиком направился в раздевалку, чтобы пройти курс физиотерапии, необходимый для быстрого восстановления. Всегда так поступаю после тренировок, товарищеских и официальных матчей. Я не прошёл через микст-зону, так как матч был товарищеским. Посещения микст-зоны в данном случае не предполагалось в принципе. В конце матча я разговаривал с одноклубниками, а затем ещё и ждал Бекао», — цитирует Витиньо Globo Esporte.
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vick-north-west
1532199397
Среди комментаторов этой новости одни Викторы и Витьки. Ну что ж , надо и мне отметиться: хрен дождётесь ухода Витиньи - у бразильцев финансовые возможности несоизмеримы с гинеровскими - тот всегда накинет миллиончик при торгах, и Витя останется, пусть даже на скамье.
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sprint5
1532230067
еще недоделанная звезда объявилась
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ДСА
1532232374
Зажрался на русских харчах.
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OfaZavr
1532245854
с Мусой уже было подобное теперь значит Витиньо так себя ведет, ну ничего, Гончаренко умеет очень "красочно" объяснить игроку что он не прав))
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zigbert
1532282410
Дисциплина хромает.
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