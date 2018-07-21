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    Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку

    ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» в товарищеском матче (1:1).

    На 70-й минуте встречи армейцы заменили нападающего Витиньо. Уходя с поля, игрок не пожал руку главному тренеру команды Виктору Гончаренко и сразу прошел в раздевалку, сорвав с себя майку. После матча бразилец не вышел к журналистам в микст-зону.

    Ранее сообщалось, что Витиньо близок к переходу во «Фламенго». Globe обратился в пресс-службу ЦСКА за комментарием. В клубе заявили, что не комментируют слухи.

    UPD 22:39 Витиньо опроверг слухи о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»

    Источник: Globo

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    21.07.2018 20:45
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 21:00

      Дисциплина хромает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2018, 10:50

      с Мусой уже было подобное теперь значит Витиньо так себя ведет, ну ничего, Гончаренко умеет очень "красочно" объяснить игроку что он не прав))

      6
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 июля 2018, 07:06

      Зажрался на русских харчах.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 июля 2018, 06:27

      еще недоделанная звезда объявилась

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 июля 2018, 22:10

      Гончаренко и в этот раз проглотит, как и с Мусой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 июля 2018, 21:56

      Среди комментаторов этой новости одни Викторы и Витьки. Ну что ж , надо и мне отметиться: хрен дождётесь ухода Витиньи - у бразильцев финансовые возможности несоизмеримы с гинеровскими - тот всегда накинет миллиончик при торгах, и Витя останется, пусть даже на скамье.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 21 июля 2018, 21:22

      «После замены, которая абсолютно естественна для товарищеской игры, я прямиком направился в раздевалку, чтобы пройти курс физиотерапии, необходимый для быстрого восстановления. Всегда так поступаю после тренировок, товарищеских и официальных матчей.

      Я не прошёл через микст-зону, так как матч был товарищеским. Посещения микст-зоны в данном случае не предполагалось в принципе. В конце матча я разговаривал с одноклубниками, а затем ещё и ждал Бекао», — цитирует Витиньо Globo Esporte.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Vickont 21 июля 2018, 21:35

      не надо оправдывать хамство

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Serjoga 21 июля 2018, 21:36

      Это ты к чему вообще?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Vickont 21 июля 2018, 21:37

      Уйти и не пожать тренеру руку-это хамство! А микс зоны и т.д. и т. п.-это отговорки!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Vickont 21 июля 2018, 21:38

      Ты же цитируешь "оправдашки"!

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Serjoga 21 июля 2018, 21:44

      Михалыч уж как-нибудь сам разберется в этой ситуации, а бразилы могут целенаправленно приукрашивать, как заинтересованная сторона

      3
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 21 июля 2018, 20:59

      Надеюсь Гончаренко уе пал Витьку после матча в раздевалке?

      0
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 21 июля 2018, 20:55

      Не так давно такую же фишку выкинул Муса. Как то с дисциплиной в команде не очень..

      6
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > oyabun 21 июля 2018, 21:18

      С этой дисциплиной они второе место заняли!

      3
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Diter Bolen 21 июля 2018, 22:08

      Конечно то что спартак слил динамо в последнем туре 100% Гинер купил Федуна
      Потому что спартачи продажные

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Diter Bolen 21 июля 2018, 22:58

      Лично присутствовал?))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 июля 2018, 20:55

      ещё один после мусы выпендривается при заменах

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      Рейтинг: +33521

      oyabun > Полная Канистра 21 июля 2018, 20:57

      Прости, когда писал твоего коммента еще не было, а получился в итоге почти одновременный повтор ))

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