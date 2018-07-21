Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку

ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» в товарищеском матче (1:1).

На 70-й минуте встречи армейцы заменили нападающего Витиньо. Уходя с поля, игрок не пожал руку главному тренеру команды Виктору Гончаренко и сразу прошел в раздевалку, сорвав с себя майку. После матча бразилец не вышел к журналистам в микст-зону.

Ранее сообщалось, что Витиньо близок к переходу во «Фламенго». Globe обратился в пресс-службу ЦСКА за комментарием. В клубе заявили, что не комментируют слухи.

UPD 22:39 Витиньо опроверг слухи о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»