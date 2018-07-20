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    «Манчестер Сити» продаст Стерлинга, если он не продлит контракт до конца сезона-2018/19

    «Манчестер Сити» продаст полузащитника Рахима Стерлинга в случае, если он не согласует новый контракт с клубом до окончания сезона-2018/19.

    В настоящее время 23-летний футболист зарабатывает 175 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но хочет повысить свой оклад до 250 тысяч. Англичанин считает, что он должен зарабатывать столько же, сколько и Серхио Агуэро и с Кевином Де Брюйне.

    Нынешнее соглашение хавбека с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2020 года.

    В прошлом сезоне Стерлинг принял участие в 46 матчах, забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Twitter

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    20.07.2018 14:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 17:35

      Все хотят большую зарплату не смотря ни на что. Руководству Ман Сити нужно вынести непростое решение вплоть до продажи Стерлинга как вариант.

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 20 июля 2018, 14:56

      Тянет!свой же англичанин дайте ему заработать на старость

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 июля 2018, 14:30

      По моему не тянет уровень Агуэро и Де Брюйне

      1
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      Рейтинг: +12386

      DeStar > Федя Кабак 20 июля 2018, 15:02

      По моему агуэро даже в основу перестал попадать.. или я не прав? че там тянуть

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