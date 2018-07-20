«Манчестер Сити» продаст Стерлинга, если он не продлит контракт до конца сезона-2018/19

«Манчестер Сити» продаст полузащитника Рахима Стерлинга в случае, если он не согласует новый контракт с клубом до окончания сезона-2018/19.

В настоящее время 23-летний футболист зарабатывает 175 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но хочет повысить свой оклад до 250 тысяч. Англичанин считает, что он должен зарабатывать столько же, сколько и Серхио Агуэро и с Кевином Де Брюйне.

Нынешнее соглашение хавбека с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2020 года.

В прошлом сезоне Стерлинг принял участие в 46 матчах, забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.