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    Конте подаст в суд на «Челси». Тренер хочет получить 9 миллионов компенсации

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте будет судиться с лондонцами.

    Английский клуб отправил специалиста в отставку 13 июля. Юристы итальянца полагают, что из-за слишком позднего увольнения он не сможет найти новую работу на предстоящий сезон.

    По этой причине Конте намерен обратиться в суд и потребовать от «Челси» выплатить ему полную компенсацию в размере 9 миллионов фунтов за оставшийся год по контракту.

    «Челси» будет оспаривать данное требование, приведя в качестве аргумента критику, которой подвергал Конте руководство лондонского клуба.

    Источник: The Times

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    20.07.2018 13:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 июля 2018, 18:56

      Давай Конте,дави их к чертовой матери,не благодарные руководства,когда забил команда Конте проста бросился к обьятия болельщиком,вид они тоже в мести праздновали голы победы,быстро забывается такие счастливые дни у руководства аристократов

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 18:37

      ну если правда и закон на его стороне то все верно, должны выплатить.

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 17:15

      Здесь весь закон на стороне Конте.

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 20 июля 2018, 16:38

      Конте треси этот мешок.

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 июля 2018, 14:35

      Отдайте ему 9 лямов заслужил ведь.

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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 20 июля 2018, 13:48

      Претензии сторон, типа, позднего увольнения и критики клуба, - не более чем эмоциональные всплески для публики... Для суда это не аргументы...
      Деньги на кону не слабые, да и репутационные потери могут быть великими...
      Думаю, что договорятся в досудебном порядке... Но журналюги руки погреют...:))

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