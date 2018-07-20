Конте подаст в суд на «Челси». Тренер хочет получить 9 миллионов компенсации

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте будет судиться с лондонцами.

Английский клуб отправил специалиста в отставку 13 июля. Юристы итальянца полагают, что из-за слишком позднего увольнения он не сможет найти новую работу на предстоящий сезон.

По этой причине Конте намерен обратиться в суд и потребовать от «Челси» выплатить ему полную компенсацию в размере 9 миллионов фунтов за оставшийся год по контракту.

«Челси» будет оспаривать данное требование, приведя в качестве аргумента критику, которой подвергал Конте руководство лондонского клуба.