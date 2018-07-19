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Энрике хочет, чтобы Ляпорт выступал за сборную Испании

19 июля 2018, 17:39
1

Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике хочет, видеть в составе национальной команды французского защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта.

24-летний футболист еще ни разу не выходил на поле в составе сборной Франции, выступая лишь за молодежную команду U21. Это означает, что он иметь право сменить футбольное гражданство.

Энрике ищет свежую кровь в центр защиты и видит в Ляпорте идеальное дополнение к Серхио Рамосу и Жерару Пике.

С 2011 по начало 2018 года Ляпорт выступал в чемпионате Испании за «Атлетик» из Бильбао.

Источник: Mundodeportivo
Испания Испания Манчестер Сити Франция Ляпорт Эмерик Энрике Луис
Комментарии (1)
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Cules2013
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Я только сейчас осознал, что недавний тренер Барсы будет раздавать указания игрокам Реала в сборной)))))) Разумеется, профессионализм, честь страны, другой уровень и прочие бла-бла-бла, но в голове-то мыслишки разные проскакивают, что, например, у Рамоса, что у Энрике)
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