Энрике хочет, чтобы Ляпорт выступал за сборную Испании

Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике хочет, видеть в составе национальной команды французского защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта.

24-летний футболист еще ни разу не выходил на поле в составе сборной Франции, выступая лишь за молодежную команду U21. Это означает, что он иметь право сменить футбольное гражданство.

Энрике ищет свежую кровь в центр защиты и видит в Ляпорте идеальное дополнение к Серхио Рамосу и Жерару Пике.

С 2011 по начало 2018 года Ляпорт выступал в чемпионате Испании за «Атлетик» из Бильбао.