Одриосола: «Я не мог сказать «Реалу» «нет». Это все равно, что спросить ребенка, поедет ли он в Диснейленд»

Новичок «Реала» Альваро Одриосола рассказал о своем переходе в мадридский клуб.

Защитник перебрался в столицу Испании из «Реала Сосьедад» за 40 миллионов евро.

«Я поговорил с Хуленом Лопетеги. Он объяснил, что я должен отдавать всего себя, потому что в «Реале» невероятные требования.

Лопетеги очень нравится мне как тренер. Он специалист в общении с командой и знает футбол изнутри. Он отлично подойдет «Реалу».

Я не боюсь этого вызова, я отдам все ради этой команды. Я очень уважаю Даниэля Карвахаля, который был для меня образцом для подражания.

Я не мог сказать «нет» «Реалу». Это все равно, что спросить ребенка, поедет ли он Диснейленд. Вы бы не отказались.

Я здесь, чтобы наслаждаться каждым моментом и отдавать все силы этому вызову, тяжело и смиренно работая.

Уход Роналду? Все знают, что он легенда, но теперь «Реал» должен смотреть в будущее. И, надеюсь, я сыграю в этом свою роль», – сказа Одриосола.