Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Одриосола: «Я не мог сказать «Реалу» «нет». Это все равно, что спросить ребенка, поедет ли он в Диснейленд»

    Новичок «Реала» Альваро Одриосола рассказал о своем переходе в мадридский клуб.

    Защитник перебрался в столицу Испании из «Реала Сосьедад» за 40 миллионов евро.

    «Я поговорил с Хуленом Лопетеги. Он объяснил, что я должен отдавать всего себя, потому что в «Реале» невероятные требования.

    Лопетеги очень нравится мне как тренер. Он специалист в общении с командой и знает футбол изнутри. Он отлично подойдет «Реалу».

    Я не боюсь этого вызова, я отдам все ради этой команды. Я очень уважаю Даниэля Карвахаля, который был для меня образцом для подражания.

    Я не мог сказать «нет» «Реалу». Это все равно, что спросить ребенка, поедет ли он Диснейленд. Вы бы не отказались.

    Я здесь, чтобы наслаждаться каждым моментом и отдавать все силы этому вызову, тяжело и смиренно работая.

    Уход Роналду? Все знают, что он легенда, но теперь «Реал» должен смотреть в будущее. И, надеюсь, я сыграю в этом свою роль», – сказа Одриосола.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2018 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 18:22

      Реалу вообще редко кто может сказать нет, конечно можно понять парня. только карьера разная получается потом, кто-то жалеет а кто-то поднимается на небывалую высоту.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 18:00

      Нельзя сказать что состав Реала совсем уж плох ,однако трудности могут возникнуть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Star1977 19 июля 2018, 13:18

      Думаю,что с уходом Роналду и Зидана золотые дни Реала сочтены. Клуб не сможет сделать полноценные замены.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12386

      DeStar > Star1977 19 июля 2018, 14:42

      тоже думаю что сезоне первый будет плох. конечно в последнем вообще борьбы в примере и не было, сезоне провален был еще до зимы там, так что по сути хуже некуда, а в лч хз что может стать. зависит от покупок, кто знает, кого перес купит, ..плюс тренер фиг пойми..хз

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11