Главный архитектор Москвы: «Пропускная способность новых «Лужников» выросла в 10 раз»

Пропускная способность обновленного столичного стадиона «Лужники» выросла в десять раз. Он был открыт после реконструкции в 2017 году.

«В старом стадионе вход-выход был организован в виде нескольких подъездов, а внутри были длинные лестницы, как в обычном жилом доме. А после реконструкции мы переключились на большие открытые винтовые лестницы, которые ускорили процесс заполнения в 10 раз.

При этом надо не забывать – стадион рассчитан на 80 тысяч человек, и их за 8 минут вывести из чаши очень непросто. В целом, именно этот стандарт стал одним из вызовов при реконструкции, и мы с ним справились», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Лужники» приняли финал чемпионата мира-2018, а в скором времени будут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов-2021.