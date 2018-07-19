Около 3 миллионов болельщиков посетили Россию во время ЧМ-2018. Лидируют граждане США, Бразилии и Германии

Подведены итоги посещаемости России во время проведения чемпионата мира-2018.

«На матчах чемпионата побывали 3 миллиона 31 тысяча 768 человек, и по всем матчам посещаемость достигала 99,8-99,9%.

Паспорт болельщика получили 806 тысяч иностранных граждан, а всего за время чемпионата мира Россию посетили около 3 миллионов иностранных болельщиков. Больше всего билетов на матчи купили граждане США, Бразилии и Германии.

Среди посетивших чемпионат были 25 президентов различных государств, семь представителей различных монархий и 11 глав правительств.

Фан-зоны в различных городах посетили 7,7 миллиона человек», – рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.