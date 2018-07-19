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    Около 3 миллионов болельщиков посетили Россию во время ЧМ-2018. Лидируют граждане США, Бразилии и Германии

    Подведены итоги посещаемости России во время проведения чемпионата мира-2018.

    «На матчах чемпионата побывали 3 миллиона 31 тысяча 768 человек, и по всем матчам посещаемость достигала 99,8-99,9%.

    Паспорт болельщика получили 806 тысяч иностранных граждан, а всего за время чемпионата мира Россию посетили около 3 миллионов иностранных болельщиков. Больше всего билетов на матчи купили граждане США, Бразилии и Германии.

    Среди посетивших чемпионат были 25 президентов различных государств, семь представителей различных монархий и 11 глав правительств.

    Фан-зоны в различных городах посетили 7,7 миллиона человек», – рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

    Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Интерфакс

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    19.07.2018 07:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 июля 2018, 17:43

      Процентов 80% из этих американцев, это мексиканцы, перуанцы, колумбийцы и т.п... Многие из них живут и работают в Америке... А из "трушных" американцев за всё время на чемпе я видел только пару-тройку человек...

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 19 июля 2018, 10:35

      интересно,а сколько было шпионов засланных казачков так сказать

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:30

      Да гостей было много, отсюда и хорошая заполняемость стадионов.

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 июля 2018, 08:25

      Праздник прошел, сейчас пойдут трудовые будни

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июля 2018, 08:01

      Те кто больше всего вопили(кроме бразильцев),что к нам ехать нельзя...

      2
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > KOLBIS 19 июля 2018, 09:09

      я видел этих "американцев" один был курд учащийся в Америки, мексиканцы там проживающие, я уж про наших молчу.

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > KOLBIS 19 июля 2018, 10:27

      так вопили политики, а не простые граждане. не надо смешивать....политика всегда будет такой, главное чтобы люди оставались со здравой головой, независимо от гражданства

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > VGreen 19 июля 2018, 11:24

      Это понятно все,но зомбоящик и пятая власть очень влияют на умы людей,ими можно манипулировать,я вот к чему,простые люди они везде одинаковые...

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