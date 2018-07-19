Луческу: «Роналду вернет Италию на европейскую арену»

Успехов Роналду на новом месте и много новых побед и титулов!
Бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу, работающий сейчас в сборной Турции, ждет положительного эффекта для итальянского футбола от перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».
«Присутствие Роналду усилит конкуренцию в Серии А. Итальянский футбол выиграет от этого перехода.
Сумма трансфера? Она на самом деле не такая уж и большая. Роналду вернет Италию на европейскую арену.
Роналду ушел из «Реала» из-за проблем, которые у него были. Теперь ему придется привыкнуть к более сложному в тактическом плане чемпионату», – приводит слова Луческу GSP.