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Луческу: «Роналду вернет Италию на европейскую арену»

19 июля 2018, 07:06
9

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу, работающий сейчас в сборной Турции, ждет положительного эффекта для итальянского футбола от перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Присутствие Роналду усилит конкуренцию в Серии А. Итальянский футбол выиграет от этого перехода.

Сумма трансфера? Она на самом деле не такая уж и большая. Роналду вернет Италию на европейскую арену.

Роналду ушел из «Реала» из-за проблем, которые у него были. Теперь ему придется привыкнуть к более сложному в тактическом плане чемпионату», – приводит слова Луческу GSP.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Луческу Мирча
Комментарии (9)
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xkixerx
1531980338
У Ювентуса итак все далеко не плохо в ЛЧ... Еслиб не сливочные в прошлом году, думаю дошли бы до финала.
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ВикторВВ
1531981507
Вроде как бы и верно Но у клубов итальянских от перехода КР7 денег больше не станет на трансферы! Но статус конечно подымет!
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zigbert
1531984791
Трудно пока делать какие то выводы. Время покажет.
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OfaZavr
1531985775
пока не нужно спешить с такими утверждениями, поглядим как и что будет.
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Almazovich
1531992736
Успехов Роналду на новом месте и много новых побед и титулов!
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