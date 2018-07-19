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    Луческу: «Роналду вернет Италию на европейскую арену»

    Бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу, работающий сейчас в сборной Турции, ждет положительного эффекта для итальянского футбола от перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

    «Присутствие Роналду усилит конкуренцию в Серии А. Итальянский футбол выиграет от этого перехода.

    Сумма трансфера? Она на самом деле не такая уж и большая. Роналду вернет Италию на европейскую арену.

    Роналду ушел из «Реала» из-за проблем, которые у него были. Теперь ему придется привыкнуть к более сложному в тактическом плане чемпионату», – приводит слова Луческу GSP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2018 07:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 июля 2018, 12:32

      Успехов Роналду на новом месте и много новых побед и титулов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 10:36

      пока не нужно спешить с такими утверждениями, поглядим как и что будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:19

      Трудно пока делать какие то выводы. Время покажет.

      3
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 19 июля 2018, 09:25

      Вроде как бы и верно
      Но у клубов итальянских от перехода КР7 денег больше не станет на трансферы!
      Но статус конечно подымет!

      0
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 19 июля 2018, 09:05

      У Ювентуса итак все далеко не плохо в ЛЧ... Еслиб не сливочные в прошлом году, думаю дошли бы до финала.

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