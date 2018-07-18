Дзагоев: «После игры с Хорватией было опустошение. Понимали, что можем пройти дальше»

Полузащитник Алан Дзагоев подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира-2018. Национальная команда на домашнем турнире дошла до четвертьфинала, где уступила в серии послематчевых пенальти Хорватии.

«Ни для кого не секрет, что наша сборная была не очень хорошая, люди говорили, что опять ничего не получится, а нам хотелось доказать обратное. Был некий страх не оправдать надежд. Когда от главного тренера исходит уверенность, то, конечно, это внушает оптимизм с одной стороны, но когда у сборной к старту чемпионата мира одни лишь поражения, то все равно мысленно что-то давит вниз.

После вылета от Хорватии было опустошение. Долго отходили от поражения от хорватов. Была некая обида и неудовлетворенность, ведь были уверены в том, что должны пройти дальше», – сказал Дзагоев.