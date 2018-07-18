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    Дзагоев: «После игры с Хорватией было опустошение. Понимали, что можем пройти дальше»

    Полузащитник Алан Дзагоев подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира-2018. Национальная команда на домашнем турнире дошла до четвертьфинала, где уступила в серии послематчевых пенальти Хорватии.

    «Ни для кого не секрет, что наша сборная была не очень хорошая, люди говорили, что опять ничего не получится, а нам хотелось доказать обратное. Был некий страх не оправдать надежд. Когда от главного тренера исходит уверенность, то, конечно, это внушает оптимизм с одной стороны, но когда у сборной к старту чемпионата мира одни лишь поражения, то все равно мысленно что-то давит вниз.

    После вылета от Хорватии было опустошение. Долго отходили от поражения от хорватов. Была некая обида и неудовлетворенность, ведь были уверены в том, что должны пройти дальше», – сказал Дзагоев.

    Источник: РФС

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    18.07.2018 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Star1977 18 июля 2018, 21:57

      И прошли бы, если бы не роковая ошибка Черчесова! Не надо было выпускать Смолова. Если бы не заменили Головина, Дзюбу и Черышева, мы бы увидели финал Россия - Франция!

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