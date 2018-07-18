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    Ромащенко: «Голы Черышева на ЧМ не были случайными»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко считает не случайными четыре гола полузащитника команды Дениса Черышева на чемпионате мира-2018.

    – На тренировках вы еще в Австрии осознали, что у Черышева такой классный дальний удар с левой?

    – Об этом качестве известно давно, мы ничего не открывали. Единственное – мы помогли ему самому больше раскрыться. Наверное, никто не помнит Черышева, который хорошо бы смещался в среднюю зону. Сравните, куда он бежал, когда вышел на замену в контрольном матче с Австрией, и его перемещения на чемпионате мира.

    – В Инсбруке он бегал исключительно по бровке.

    – Именно. Это еще один ответ людям, которые в нас не верили, проведенной нами работой. Вспомните гол Египту – откуда Денис его забил.

    – Из штрафной, причем правее центра!

    – Почему в том эпизоде, по-моему, Дзюба побежал под возможную передачу Фернандеса с лицевой линии вперед, к линии вратарской, а Черышев – наоборот, чуть назад? Потому что мы видели одну из ошибок, которые все время присутствовали в игре Египта. При вскрытии фланга либо полуфланга все три защитника бегут прямо к вратарю. На какое-то мгновение освобождается зона второго темпа, потому что опорники еще не успевают вернуться и закрыть зону. Ее нужно было за 2-3 секунды успеть занять.

    – Иными словами, этот гол был отрепетирован?

    – Точно так не репетировали, но просили в коротких двусторонках и наигрывании комбинаций, чтобы кто-то обязательно закрывал зону второго темпа. Так случилось, что это оказался Денис – но неспроста случилось. И в других мячах, которые он забивал, тоже определенную роль играл замысел. И когда под Дзюбу подходил – что с Саудовской Аравией, что с Хорватией. Все это не было случайно.

    – И бить издали вы Черышева тоже просили?

    – Да, все время делали акцент на ударах. Любой удар опасен не только сам по себе, но и как возможность для рикошета или углового. Кстати, первый гол Египту случился как раз после того, как Зобнин пробил, и это повлекло за собой рикошет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2018 11:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2865

      nemolod 18 июля 2018, 21:45

      Только вот тренер сборной не объяснил,почему кроме Черышева больше никто не способен так пробивать,не говоря уже об исполнении стандартов и крученых угловых-ведь за целый месяц сборов если уж не вратарям,то полевым игрокам этому можно (а по большому счету просто необходимо) это уметь-та же хорватская команда к примеру !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2018, 18:34

      конечно не случайны эти голы, добыты тяжелой работой и мастерством. да и превозмогая себя восстанавливаться от частых травм тоже дорогого стоит а потом показывать хороший уровень. молодец Денис, здоровья и успехов!

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 18 июля 2018, 14:35

      Черышев, так уж получилось, в ответственных случаях завершал работу всей команды. Это было очень важно. Потому и Зобнину и Головину да и всем остальным было проще работать на поле. Был, может можно так сказать, смысл пахать. Очень хороший игрок. Реал наверное локти покусывает....

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 июля 2018, 11:56

      Голы Черышева-это его талант,труд и профессиональное отношение к делу.

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