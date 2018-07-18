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Ромащенко: «Голы Черышева на ЧМ не были случайными»

18 июля 2018, 11:46
4

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко считает не случайными четыре гола полузащитника команды Дениса Черышева на чемпионате мира-2018.

– На тренировках вы еще в Австрии осознали, что у Черышева такой классный дальний удар с левой?

– Об этом качестве известно давно, мы ничего не открывали. Единственное – мы помогли ему самому больше раскрыться. Наверное, никто не помнит Черышева, который хорошо бы смещался в среднюю зону. Сравните, куда он бежал, когда вышел на замену в контрольном матче с Австрией, и его перемещения на чемпионате мира.

– В Инсбруке он бегал исключительно по бровке.

– Именно. Это еще один ответ людям, которые в нас не верили, проведенной нами работой. Вспомните гол Египту – откуда Денис его забил.

– Из штрафной, причем правее центра!

– Почему в том эпизоде, по-моему, Дзюба побежал под возможную передачу Фернандеса с лицевой линии вперед, к линии вратарской, а Черышев – наоборот, чуть назад? Потому что мы видели одну из ошибок, которые все время присутствовали в игре Египта. При вскрытии фланга либо полуфланга все три защитника бегут прямо к вратарю. На какое-то мгновение освобождается зона второго темпа, потому что опорники еще не успевают вернуться и закрыть зону. Ее нужно было за 2-3 секунды успеть занять.

– Иными словами, этот гол был отрепетирован?

– Точно так не репетировали, но просили в коротких двусторонках и наигрывании комбинаций, чтобы кто-то обязательно закрывал зону второго темпа. Так случилось, что это оказался Денис – но неспроста случилось. И в других мячах, которые он забивал, тоже определенную роль играл замысел. И когда под Дзюбу подходил – что с Саудовской Аравией, что с Хорватией. Все это не было случайно.

– И бить издали вы Черышева тоже просили?

– Да, все время делали акцент на ударах. Любой удар опасен не только сам по себе, но и как возможность для рикошета или углового. Кстати, первый гол Египту случился как раз после того, как Зобнин пробил, и это повлекло за собой рикошет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черышев Денис Ромащенко Мирослав
Комментарии (4)
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Патронташ
1531904166
Голы Черышева-это его талант,труд и профессиональное отношение к делу.
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Retiremen_VMF
1531913759
Черышев, так уж получилось, в ответственных случаях завершал работу всей команды. Это было очень важно. Потому и Зобнину и Головину да и всем остальным было проще работать на поле. Был, может можно так сказать, смысл пахать. Очень хороший игрок. Реал наверное локти покусывает....
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OfaZavr
1531928071
конечно не случайны эти голы, добыты тяжелой работой и мастерством. да и превозмогая себя восстанавливаться от частых травм тоже дорогого стоит а потом показывать хороший уровень. молодец Денис, здоровья и успехов!
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nemolod
1531939521
Только вот тренер сборной не объяснил,почему кроме Черышева больше никто не способен так пробивать,не говоря уже об исполнении стандартов и крученых угловых-ведь за целый месяц сборов если уж не вратарям,то полевым игрокам этому можно (а по большому счету просто необходимо) это уметь-та же хорватская команда к примеру !
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