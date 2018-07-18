Ромащенко: «Голы Черышева на ЧМ не были случайными»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко считает не случайными четыре гола полузащитника команды Дениса Черышева на чемпионате мира-2018.

– На тренировках вы еще в Австрии осознали, что у Черышева такой классный дальний удар с левой?

– Об этом качестве известно давно, мы ничего не открывали. Единственное – мы помогли ему самому больше раскрыться. Наверное, никто не помнит Черышева, который хорошо бы смещался в среднюю зону. Сравните, куда он бежал, когда вышел на замену в контрольном матче с Австрией, и его перемещения на чемпионате мира.

– В Инсбруке он бегал исключительно по бровке.

– Именно. Это еще один ответ людям, которые в нас не верили, проведенной нами работой. Вспомните гол Египту – откуда Денис его забил.

– Из штрафной, причем правее центра!

– Почему в том эпизоде, по-моему, Дзюба побежал под возможную передачу Фернандеса с лицевой линии вперед, к линии вратарской, а Черышев – наоборот, чуть назад? Потому что мы видели одну из ошибок, которые все время присутствовали в игре Египта. При вскрытии фланга либо полуфланга все три защитника бегут прямо к вратарю. На какое-то мгновение освобождается зона второго темпа, потому что опорники еще не успевают вернуться и закрыть зону. Ее нужно было за 2-3 секунды успеть занять.

– Иными словами, этот гол был отрепетирован?

– Точно так не репетировали, но просили в коротких двусторонках и наигрывании комбинаций, чтобы кто-то обязательно закрывал зону второго темпа. Так случилось, что это оказался Денис – но неспроста случилось. И в других мячах, которые он забивал, тоже определенную роль играл замысел. И когда под Дзюбу подходил – что с Саудовской Аравией, что с Хорватией. Все это не было случайно.

– И бить издали вы Черышева тоже просили?

– Да, все время делали акцент на ударах. Любой удар опасен не только сам по себе, но и как возможность для рикошета или углового. Кстати, первый гол Египту случился как раз после того, как Зобнин пробил, и это повлекло за собой рикошет.