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    Семак: «Отсутствие каких-либо приобретений ставит на «Зенит» определенные ограничения»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Дженоа» (3:2).

    «К сожалению, не все вернулись из сборной в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, по крайней мере, полностью здоровыми.

    У Жиркова очень неприятная травма, и к сожалению, ему приходилось ему играть на уколах, поэтому сейчас очень сложный процесс реабилитации. Пока сложно предсказать, когда он сможет нам помочь.

    У Ерохина тоже есть небольшие проблемы – он приехал из сборной с травмой стопы, которое не позволяет ему сейчас тренироваться и в течение ближайшего времени, к сожалению, на этих сборах мы не сможем на него рассчитывать.

    Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из нашего заявочного списка, с которым нам нужно будет скоро определиться. Конечно, это достаточно серьезная потеря.

    Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит на нас определенные ограничения», – сказал Семак.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.07.2018 01:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 18 июля 2018, 21:22

      Посмотрел на сайте Зенита состав и тренерский штаб команды. Так в штабе всякого мутачья примерно столько, сколько игроков. Вот они и хотят Серегу слить, самим на его место влезть. Потому никого и не покупают. Манчини набрали барахла и слили. А сейчас Семак должен с этими бездельниками разбираться.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 июля 2018, 18:20

      А сколько можно Зениту приобретать???
      Вот вам и Фурсенко!
      Понабрал игроков, а теперь не знает кому их СБАГРИТЬ по дешевке.
      Деньги не его и можно ими РАЗБРАСЫВАТЬСЯ налево и направо.
      А Зенит влачит не пойми какое футбольное существование и остался без призов в прошлом сезоне.
      В Лиге Европы будет играть.
      Хотя, поначалу Зенит замахивался на рубль, а занял копеешное место.
      А шуму сколько было!!!
      В Зените творится ХАОС и никто за это не ответил, кроме парнокопытного отпущения, которым назначили Манчини!
      Провалить всегда легко, тем более за чужие деньги, а вот ВЫПРАВИТЬ намного сложнее.
      Этот год покажет куда Зенит, со всего разбега, сиганёт!
      Или вверх, или вниз, в середину подвальной таблицы с таким подходом руководства клуба к результату выступления.

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      Рейтинг: +17900

      paracetamol > amazonaws 18 июля 2018, 21:23

      В корень надо смотреть, а не сопли жевать!

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июля 2018, 17:15

      Да,похоже дело разворачивается не совсем удачно. Кокорин не вошел. Болотный вообще-глухо. Уже несколько лет Зениту нужен стабильный 10 номер. Фурса-обиды не простит. Надо было его убирать. Придется наигрывать то что имеем. В ЦСКА в критическом случае Вернблума в центр нападения ставили. У нас Иванович потянет круче дзюбоида.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 18 июля 2018, 15:32

      Сергей Веденеев: "Заменить Паредеса в "Зените" в долгосрочной перспективе невозможно". господин Веденеев в команде должны играть те игроки которые хотят играть а не бабло получать а бла бла бла каждый может даже бабушка на кухне какой твои слова и можно трактовать

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 18 июля 2018, 14:42

      В прошлом году напокупались, вся страна плевалась. Сложно будет тренеру разгребать эти проблемы. Но на других условиях и не взяли бы.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 18 июля 2018, 09:22

      ешь ананасы и рябчиков жуй

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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 июля 2018, 06:53

      Из-за определенных ограничений и отсутствия приобретений Зенит приблизился у черте, за которую совсем недавно ушел, всем не безызвестный Амкар. Семак, ты ли это?!
      Клара, я балдею!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 06:47

      Сергей, каких-либо приобретений не надо. Их уже столько было в " Зените". Твои слова приходя в " Зенит" : " Я не тренер европейского уровня, чтобы ставить условия". Митрофанушки восприняли буквально и этим пользуются. Если сезон будет провален, у Митрофана Фурсенко будет отмазка для болельщиков. Ну вы же хотели Семака, мы учли ваше мнение и вот, что получилось...

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