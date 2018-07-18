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  • Семак: «Отсутствие каких-либо приобретений ставит на «Зенит» определенные ограничения»

Семак: «Отсутствие каких-либо приобретений ставит на «Зенит» определенные ограничения»

18 июля 2018, 01:24
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Дженоа» (3:2).

«К сожалению, не все вернулись из сборной в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, по крайней мере, полностью здоровыми.

У Жиркова очень неприятная травма, и к сожалению, ему приходилось ему играть на уколах, поэтому сейчас очень сложный процесс реабилитации. Пока сложно предсказать, когда он сможет нам помочь.

У Ерохина тоже есть небольшие проблемы – он приехал из сборной с травмой стопы, которое не позволяет ему сейчас тренироваться и в течение ближайшего времени, к сожалению, на этих сборах мы не сможем на него рассчитывать.

Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из нашего заявочного списка, с которым нам нужно будет скоро определиться. Конечно, это достаточно серьезная потеря.

Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит на нас определенные ограничения», – сказал Семак.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1531885645
Сергей, каких-либо приобретений не надо. Их уже столько было в " Зените". Твои слова приходя в " Зенит" : " Я не тренер европейского уровня, чтобы ставить условия". Митрофанушки восприняли буквально и этим пользуются. Если сезон будет провален, у Митрофана Фурсенко будет отмазка для болельщиков. Ну вы же хотели Семака, мы учли ваше мнение и вот, что получилось...
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Т34
1531886034
Из-за определенных ограничений и отсутствия приобретений Зенит приблизился у черте, за которую совсем недавно ушел, всем не безызвестный Амкар. Семак, ты ли это?! Клара, я балдею!!!
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Garrincha58
1531894930
ешь ананасы и рябчиков жуй
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Retiremen_VMF
1531914129
В прошлом году напокупались, вся страна плевалась. Сложно будет тренеру разгребать эти проблемы. Но на других условиях и не взяли бы.
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Garrincha58
1531917137
Сергей Веденеев: "Заменить Паредеса в "Зените" в долгосрочной перспективе невозможно". господин Веденеев в команде должны играть те игроки которые хотят играть а не бабло получать а бла бла бла каждый может даже бабушка на кухне какой твои слова и можно трактовать
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val-berezko
1531923311
Да,похоже дело разворачивается не совсем удачно. Кокорин не вошел. Болотный вообще-глухо. Уже несколько лет Зениту нужен стабильный 10 номер. Фурса-обиды не простит. Надо было его убирать. Придется наигрывать то что имеем. В ЦСКА в критическом случае Вернблума в центр нападения ставили. У нас Иванович потянет круче дзюбоида.
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amazonaws
1531927222
А сколько можно Зениту приобретать??? Вот вам и Фурсенко! Понабрал игроков, а теперь не знает кому их СБАГРИТЬ по дешевке. Деньги не его и можно ими РАЗБРАСЫВАТЬСЯ налево и направо. А Зенит влачит не пойми какое футбольное существование и остался без призов в прошлом сезоне. В Лиге Европы будет играть. Хотя, поначалу Зенит замахивался на рубль, а занял копеешное место. А шуму сколько было!!! В Зените творится ХАОС и никто за это не ответил, кроме парнокопытного отпущения, которым назначили Манчини! Провалить всегда легко, тем более за чужие деньги, а вот ВЫПРАВИТЬ намного сложнее. Этот год покажет куда Зенит, со всего разбега, сиганёт! Или вверх, или вниз, в середину подвальной таблицы с таким подходом руководства клуба к результату выступления.
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paracetamol
1531938126
Посмотрел на сайте Зенита состав и тренерский штаб команды. Так в штабе всякого мутачья примерно столько, сколько игроков. Вот они и хотят Серегу слить, самим на его место влезть. Потому никого и не покупают. Манчини набрали барахла и слили. А сейчас Семак должен с этими бездельниками разбираться.
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