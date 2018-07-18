Семак: «Отсутствие каких-либо приобретений ставит на «Зенит» определенные ограничения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Дженоа» (3:2).

«К сожалению, не все вернулись из сборной в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, по крайней мере, полностью здоровыми.

У Жиркова очень неприятная травма, и к сожалению, ему приходилось ему играть на уколах, поэтому сейчас очень сложный процесс реабилитации. Пока сложно предсказать, когда он сможет нам помочь.

У Ерохина тоже есть небольшие проблемы – он приехал из сборной с травмой стопы, которое не позволяет ему сейчас тренироваться и в течение ближайшего времени, к сожалению, на этих сборах мы не сможем на него рассчитывать.

Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из нашего заявочного списка, с которым нам нужно будет скоро определиться. Конечно, это достаточно серьезная потеря.

Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит на нас определенные ограничения», – сказал Семак.