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  • Слуцкий: «Нет сомнений, что «Локомотив» будет готов к началу сезона»

Слуцкий: «Нет сомнений, что «Локомотив» будет готов к началу сезона»

18 июля 2018, 00:31
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Локомотивом». Встреча проходила в Австрии и закончилась поражением чемпионов России со счетом 0:3.

– Перед матчем вы долго общались с Семиным. О чем говорили?

– Юрий Палыч интересовался, как у меня дела. Я спрашивал про «Локомотив». Коллегам всегда есть, о чем поговорить.

– Какое впечатление произвел на вас «Локомотив»?

– Понятно, что «Локомотив» пока не в оптимальном состоянии. Не все лидеры вернулись в расположение команды с чемпионата мира. Миранчуки прилетели на сбор совсем недавно. Чемпионат мира внес коррективы в подготовку. Это объективные причины. Но у меня нет сомнений, что к началу сезона «Локомотив» подойдет в оптимальном состоянии.

– Впереди матч за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА. На ваш объективный взгляд, кто будет фаворитом?

– Объективного взгляда у меня быть не может, потому что я болею за ЦСКА в любых соревнованиях. Суперкубок – это хорошая афиша. Товарищеский матч повышенной ответственности, как говорил Евгений Гинер. Но это все-таки трофей, который «Локомотив» и ЦСКА постараются взять. Могу пожелать обеим командам яркой игры.

Источник: ФК «Витесс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Рубик Докоян
1531884944
Командам где по 5-6 футболистов были задействованы в своих сборных на ЧМ будет тяжело вкатываться в сезон. Усталость физическая и моральная скажется и трудно будет избежать "функциональной ямы".
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