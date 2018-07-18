Слуцкий: «Нет сомнений, что «Локомотив» будет готов к началу сезона»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Локомотивом». Встреча проходила в Австрии и закончилась поражением чемпионов России со счетом 0:3.

– Перед матчем вы долго общались с Семиным. О чем говорили?

– Юрий Палыч интересовался, как у меня дела. Я спрашивал про «Локомотив». Коллегам всегда есть, о чем поговорить.

– Какое впечатление произвел на вас «Локомотив»?

– Понятно, что «Локомотив» пока не в оптимальном состоянии. Не все лидеры вернулись в расположение команды с чемпионата мира. Миранчуки прилетели на сбор совсем недавно. Чемпионат мира внес коррективы в подготовку. Это объективные причины. Но у меня нет сомнений, что к началу сезона «Локомотив» подойдет в оптимальном состоянии.

– Впереди матч за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА. На ваш объективный взгляд, кто будет фаворитом?

– Объективного взгляда у меня быть не может, потому что я болею за ЦСКА в любых соревнованиях. Суперкубок – это хорошая афиша. Товарищеский матч повышенной ответственности, как говорил Евгений Гинер. Но это все-таки трофей, который «Локомотив» и ЦСКА постараются взять. Могу пожелать обеим командам яркой игры.