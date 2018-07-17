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    Семак: «Качество игры «Зенита» вызывает много вопросов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог товарищеского матча против «Дженоа» (3:2). Специалист недоволен качеством игры команды.

    «Первые тридцать минут получились достаточно сумбурными, только потом начали создавать моменты, смогли забить. Во втором тайме мы больше владели мячом, преимущество было большое, но, к сожалению, пропустили.

    В концовке смогли победить, что неплохо, но само качество игры вызывает у нас много вопросов. Для нас это хорошо – играть на уровне хорошей команды и проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы», – сказал Семак.

    Зенитовцы начнут сезон 29 июля.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.07.2018 21:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2401

      baden69 18 июля 2018, 11:30

      Вот эти вопросы тебе и придется решать... Удачи!

      0
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 18 июля 2018, 00:37

      Кто не хочет играть - пинать в аренду!

      0
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      Рейтинг: +11821

      igo123 18 июля 2018, 00:24

      гони их всех, но лучших оставь )))

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 июля 2018, 00:12

      Хорошее недовольство.

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 17 июля 2018, 23:33

      а откуда качество появится если в команде ничего не меняется, да сменился тренер но он ведь не волшебник взмахом палочки игра игроков Зенита не улучшится

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 22:50

      По игре ещё долго вопросы будут в " Зените".

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