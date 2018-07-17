Семак: «Качество игры «Зенита» вызывает много вопросов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог товарищеского матча против «Дженоа» (3:2). Специалист недоволен качеством игры команды.

«Первые тридцать минут получились достаточно сумбурными, только потом начали создавать моменты, смогли забить. Во втором тайме мы больше владели мячом, преимущество было большое, но, к сожалению, пропустили.

В концовке смогли победить, что неплохо, но само качество игры вызывает у нас много вопросов. Для нас это хорошо – играть на уровне хорошей команды и проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы», – сказал Семак.

Зенитовцы начнут сезон 29 июля.