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Джикия: «Рад надеть любимую майку. Счастлив, что вернулся»

16 июля 2018, 22:56
11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал восстановление после травмы. Сегодня он сыграл в товарищеском матче против «Рудара» (3:1).

«Я счастлив, что вернулся, что надел свою любимую майку. Ничего не жмет, все нормально.

Дальше буду работать – есть, где прибавлять, что вспоминать. Сегодня сыграл 30 минут, в принципе доволен», – сказал Джикия.

Джикия получил травму крестообразных связок в январе. На прошлой неделе он приступил к тренировкам в общей группе «Спартака».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (11)
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Мары
1531771459
Молодец. На поле выглядит так, как будто травмы и не было.
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mialkov
1531775118
Георгий, с возвращением в строй! Давай дальше без травм!
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Викос
1531776896
Удачи!
Ответить
GermanVo
1531779139
Жора, мы так долго ждали. Наконец-то.
Ответить
Garrincha58
1531806142
ну все держитесь братцы славяне пипец вам всем настал джигит на поле выходит
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Полная Канистра
1531806228
джики ! а как мы рады очень тебе что ты вновь в строю ведь ты наша главная опора в защите теперь вот и Кутепов своё мастерство повысил в сборной в этом сезоне должны оборону в зубах держать
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Добрый Бобер
1531808206
Замечательно!
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OfaZavr
1531811240
а мы то как рады! с возвращением Георгий! здоровья и поскорее набрать лучшую форму!
Ответить
vashinin
1531815728
и мы дождались!
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zigbert
1531899566
Теперь будем надеяться на успешную игру в новом сезоне.
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