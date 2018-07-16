Джикия: «Рад надеть любимую майку. Счастлив, что вернулся»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал восстановление после травмы. Сегодня он сыграл в товарищеском матче против «Рудара» (3:1).

«Я счастлив, что вернулся, что надел свою любимую майку. Ничего не жмет, все нормально.

Дальше буду работать – есть, где прибавлять, что вспоминать. Сегодня сыграл 30 минут, в принципе доволен», – сказал Джикия.

Джикия получил травму крестообразных связок в январе. На прошлой неделе он приступил к тренировкам в общей группе «Спартака».