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    Джикия: «Рад надеть любимую майку. Счастлив, что вернулся»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал восстановление после травмы. Сегодня он сыграл в товарищеском матче против «Рудара» (3:1).

    «Я счастлив, что вернулся, что надел свою любимую майку. Ничего не жмет, все нормально.

    Дальше буду работать – есть, где прибавлять, что вспоминать. Сегодня сыграл 30 минут, в принципе доволен», – сказал Джикия.

    Джикия получил травму крестообразных связок в январе. На прошлой неделе он приступил к тренировкам в общей группе «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.07.2018 22:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 10:39

      Теперь будем надеяться на успешную игру в новом сезоне.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 июля 2018, 19:48

      она у него одна?????))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 17 июля 2018, 11:22

      и мы дождались!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 10:07

      а мы то как рады! с возвращением Георгий! здоровья и поскорее набрать лучшую форму!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер 17 июля 2018, 09:16

      Замечательно!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июля 2018, 08:43

      джики ! а как мы рады очень тебе что ты вновь в строю ведь ты наша главная опора в защите теперь вот и Кутепов своё мастерство повысил в сборной в этом сезоне должны оборону в зубах держать

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 17 июля 2018, 08:42

      ну все держитесь братцы славяне пипец вам всем настал джигит на поле выходит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1724

      GermanVo 17 июля 2018, 01:12

      Жора, мы так долго ждали. Наконец-то.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4681

      Викос 17 июля 2018, 00:34

      Удачи!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 июля 2018, 00:05

      Георгий, с возвращением в строй! Давай дальше без травм!

      8
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