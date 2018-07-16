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    Гризманн: «Мы чемпионы мира – цель достигнута. А «Золотой мяч» мог бы стать лишь бонусом, не более»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от победы на ЧМ-2018 и оценил шансы на получение «Золотого мяча».

    «Хочу делиться своим счастьем со всеми, чтобы все гордились мной, нашей командой. Мы чемпионы мира! Это лучшее, что мы делали в своей жизни. Это лучшее, что может произойти в жизни футболиста.

    Что касается «Золотого мяча» – решение принимать не мне, не ко мне вопрос. Главная цель достигнута, а «Золотой мяч» мог бы стать лишь бонусом, не более», – сказал Гризманн.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.07.2018 01:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 июля 2018, 09:38

      Не так уж и ярко он провёл турнир. Уж точно золотого мяча не заслужил

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 июля 2018, 09:14

      Францией можно гордиться, но тем кто симулирует в финале чм не думаю

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