Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Во время награждения финалистов ЧМ-2018 шел ливень. Путина прикрыли зонтом, президентов Хорватии и Франции – нет

Во время награждения финалистов ЧМ-2018 шел ливень. Путина прикрыли зонтом, президентов Хорватии и Франции – нет

15 июля 2018, 21:41
45

Во время награждения финалистов ЧМ-2018 над стадионом «Лужники» в Москве начался ливень.

Одним из первых зонт получил президент РФ Владимир Путин.

Главы Хорватии и Франции Колинда Грабар-Китарович и Эммануэль Макрон соответственно остались без защиты от дождя и промокла. Вскоре официальные лица получили зонты.

Путин остался недоволен тем, что Грабар-Китарович не получила зонт первой.

В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию (4:2).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат мира Путин Владимир
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hoahin
1531680584
Володенька старенький уже, ему мокнуть не надо, заболеть может. Остальным ничего не будет.
Ответить
Munez89
1531680874
У ВВ целая команда, ребята из ФСО норм отработали, Виде руку не пожал))
Ответить
cska-62
1531681584
Момента не видел, а свой зонт передать даме возможности не было? А как было бы КРАСИВО! По-джентльменски... Трамп бы ночь перед встречей не спал бы от зависти! :-))) P.S. И назло всем этим феминисткам, антисексисткам и прочей нечисти!
Ответить
Retiremen_VMF
1531681608
Кому нужна здесь эта статья???? Она про футбол???
Ответить
kykyi
1531681751
Охрана испугалась, что с Путина смоет косметику и все увидят его распухшее дряхлое лицо.
Ответить
zidane 2006
1531683508
Боже Царя храни!!!!!!!
Ответить
Мары
1531684296
Президент Хорватии в мокрой майке была сногсшибательна.
Ответить
_MATRIX_
1531684595
Буржуины не доросли, чтобы первыми зонты получать ;-)
Ответить
PaRashaDead
1531684846
Днище кацапское. Какие ж вы жалкие и ущербные, ватоскот!
Ответить
exreporter
1531685869
все проще, друзья. Это сопровождающий Путина. И он предусмотрел зонт. У него один начальник. Ему до лампочки любой другой. Он делает свою работу. А где люди других випов и их зонты - второй вопрос.
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+