Во время награждения финалистов ЧМ-2018 шел ливень. Путина прикрыли зонтом, президентов Хорватии и Франции – нет

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Во время награждения финалистов ЧМ-2018 над стадионом «Лужники» в Москве начался ливень.
Одним из первых зонт получил президент РФ Владимир Путин.
Главы Хорватии и Франции Колинда Грабар-Китарович и Эммануэль Макрон соответственно остались без защиты от дождя и промокла. Вскоре официальные лица получили зонты.
Путин остался недоволен тем, что Грабар-Китарович не получила зонт первой.
В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию (4:2).
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— WRM (@1drm) 15 июля 2018 г.
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!