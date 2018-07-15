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    Во время награждения финалистов ЧМ-2018 шел ливень. Путина прикрыли зонтом, президентов Хорватии и Франции – нет

    Во время награждения финалистов ЧМ-2018 над стадионом «Лужники» в Москве начался ливень.

    Одним из первых зонт получил президент РФ Владимир Путин.

    Главы Хорватии и Франции Колинда Грабар-Китарович и Эммануэль Макрон соответственно остались без защиты от дождя и промокла. Вскоре официальные лица получили зонты.

    Путин остался недоволен тем, что Грабар-Китарович не получила зонт первой.

    В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию (4:2).

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.07.2018 21:41
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +10

      jemka 16 июля 2018, 10:12

      Он в костюме был еще а она в тонкой майке стояла держалась и еще пошла своих поддержать не удержалаь плакала бедная вся мокрая глаза мокрые

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:06

      ливень прям как по заказу обрушился) но с зонтами конечно не хорошо получилось)

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 08:25

      Ливень был мощный - он и расставил все точки над и ...

      3
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      Рейтинг: +10

      jemka 16 июля 2018, 05:30

      Мммм да уж цветы дарит всем дамам президентам как джентлемен он может вот на деле зонт дать не его. Это все показываеть 100 рас не говори один рас покажи)))) какое у тя отнешения ко всему этому

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 июля 2018, 05:10

      Клоунада

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 июля 2018, 01:28

      Всем, кроме Путина, перед награждением выдали дождевики.)) И это их проблема, что они не захотели надевать дождевики фабрики "Большевичка".)) А других дождевиков у нас нет. У нас импортозамещение. )))

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      Рейтинг: +10

      jemka 16 июля 2018, 00:32

      А еще с его зонта вода стекала пряма к президенту FIFA Инфантино он еще больше страдаль без зонта

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      Рейтинг: +10

      jemka 16 июля 2018, 00:30

      Ой надо было даме отдать этот зонт сразу а не мусолит после матча ты видищ что она мокрая а ты нет можно было обернутся и сказать одно слово дайте даме зонт а он этого не сделал сегодня все против Хорватиии. Ливен это плач моей душы моя команда проиграла

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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 23:51

      даа.не красиво получилось !

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 июля 2018, 23:26

      Как говорил Штирлиц: запоминается последнее. Раболепность и быдлотнось.

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